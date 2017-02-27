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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лис, 2023 19:28
prodigy написав: flysoulfly написав:
лише трохи краще сон у тих, що на валютному матрасі. І всьо.
це як сектантство: хтось увірував в месію і може все життя чекати на нього,
а хтось у безпечність долара, а хтось у гривню (якщо її вистачає тільки на їжу/ком. Послуги/пальне)-тут не варто гранися у валютні ігри, тому що дохід у 200-500грн не вартий часу (особливо коли прохолодно стало)
а якісний сон під час нічної тривоги набагато краще за всякі віртуальні профіти
якщо 200-500 на Х , який дорівнює більше 10 менше 20.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 19:49
sens
якщо 4000грн за 3-4часа, то нехай буде (на комуналку вистачить, або повний бак пального)
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Додано: Пон 20 лис, 2023 19:54
Zebra написав: Victor8 написав:
Думаю, что помощь в таких объемах будет!
На форуме 1 млн раз повтори - почитайте интервью с миссией МВФ, которые сказали что Украине поступит 115-140 млрд долларов - все равно будут трещать "а вот перестанут деньги давать"НЕ ПЕРЕСТАНУТ - ДЕНЬГИ БУДУТ ДАВАТЬ - ЗАКРЫЛИ ТЕМУ
Ось яскравий приклад обґрунтованої думки
Скоріш за все гроші давати будуть давати, але ми бачимо для цього треба пройти певні бюрократичні процедури. Й на цьому шляху є інтереси інших сторін. Тому гроші треба не просто чекати, а прикладати постійні зусилля для їх отримання - виконувати вимоги МВФ, продовжувати структурні реформи та й просто не вважати себе самими розумними
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Додано: Пон 20 лис, 2023 19:55
prodigy написав:
мені не здається
Shaman написав: ЧИА написав:Victor8
Просто тогда пишите "мне кажется"
)
заснуєте свій форум й будете вимагати, хто як пише.
я вважаю чи ІМХО - бажано давати обґрунтування, але не обов'язково
ви почніть з тих, хто категорично пише - буде так, навіть щось обґрунтовує.
але деякі речі, в тому числі й прогноз курсу, - достовірно спрогнозувати неможливо, особливо на довгі строки й в наших умовах
хіба що тренди - але інколи курс йде проти тренду
, маю впевненість, що вже почалося
А що почалося?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 20:01
Дюрі-бачі написав: Zebra написав:
поступит 115-140 млрд долларов
Це в 5-10 разів менше від реальної потреби, щоб врятувати Україну від повільної демографічної смерті. поточні обіцянки - просто апарат життєзабезпечення на 1,5-2 роки.
А як грошова допомога врятує від демографічних проблем?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 20:06
flysoulfly написав: Zochan написав:
Дюрі-бачі написав:Давайте почнемо з малого: якщо НБУ таки захоче добити нашу економіку і не девальвує гривню хоча б до 40+ в грудні-січні. Ну що ж, доведеться признати Зебру правим.
Признаєм правим, якщо наступного року буде 34
нууу,
при 34 надо будет на форуме медаль учреждать: "Зебра на коне"
А якщо не буде 34 - тоді вистава Zebra під конем
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Додано: Пон 20 лис, 2023 20:20
Zebra написав: Victor8 написав:
Думаю, что помощь в таких объемах будет!
На форуме 1 млн раз повтори - почитайте интервью с миссией МВФ, которые сказали что Украине поступит 115-140 млрд долларов - все равно будут трещать "а вот перестанут деньги давать"НЕ ПЕРЕСТАНУТ - ДЕНЬГИ БУДУТ ДАВАТЬ - ЗАКРЫЛИ ТЕМУ
Снова безрассудная безапелляционность.
Когда здесь раз за разом обсуждается заинтересованность, мотивация граждан и их поддержка со стороны государства при рассмотрении выполнения функций государства - однозначно и бескомпромиссно, практично и безапелляционно считают - человеку, гражданину никто ничего не должен, он должен сделать все без любого вмешательства и помощи государства, оно ему ничего не должно.
И тут же подобная нарочитость, но уже в другой плоскости - однозначно и бескомпромиссно один или несколько субъектов (государств) должны другому субъекту оказывать обязательную помощь.
Значит, чужая страна и ее налогоплательщики должны обеспечивать жизнедеятельность чужой страны, ее граждан, а своих граждан в своей стране не должны обеспечивать для их нормальной жизнедеятельности?
Звучит смешно, видимо иждивенцы, готовы учить жить других, но сами не прочь пожить за чужой счет. Здесь опять же видимо стоит тщательно продумать, что важнее в дресс-коде трусы или крестик.
Да, будут поддерживать, пока Украина интересна для бенефициаров в их национальных интересах, но не более того, как страну буфер, но не как страну партнера - это уже ясно сейчас однозначно.
Страна - это люди, в других странах это отлично понимают.
Изначально стоило разделять судьбу народа и внешний лоббизм, тогда у любой страны есть жизненный потенциал, а можно выбирать деньги или приз в Поле Чудес.
Востаннє редагувалось Прораб
в Пон 20 лис, 2023 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 20:24
Прораб написав:
будут поддерживать, пока Украина интересна для бенефициаров в их национальных интересах, но не более того,
в каких объемах? дьявол в деталях. Сможет ли нацбанк так щедро лить валюту, как льёт её сейчас.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 20:26
vitaliiangel написав: Прораб написав:
будут поддерживать, пока Украина интересна для бенефициаров в их национальных интересах, но не более того,
в каких объемах? дьявол в деталях. Сможет ли нацбанк так щедро лить валюту, как льёт её сейчас.
Исключительно, чтобы держалась на плаву, какое-то время.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 20:58
Оце прочитав кілька останніх сторінок.. І більше питань ніж відповідей.
1) По статті де три варінати. Сподобалась, такий собі "холоний душ" для тих хто розслабився.
2) Мабуть, потрібно морально готуватись до найгірших сценаріїв, і тоді якщо вони будуть-буде легше. З другої сторони, думаю про гірше ти боїшся робити (планувати) те, що сміло б робив при двох інших сценаріях. (теж така собі ситуація)
3) Згадалась фраза з книги, де розповідають, що яйця тримати в ріхних корзинах. Але... Якщо ця корзина тут, в Україні.. тоді виглядає не зовсім розумно. Приклад-Є в друга родина з Донецька. Вони там квартиру колись купили, довго збирали на неї. І тут всім відомі події. Продали за бесцінь. Переїхали в Київ, десь сторона Ірпеня. І дежавю... Шкода людей.
Я хз, що та як планувати в даний момент. З одної сторони, можна жити і працювати як "ДО" вдаючи зо все ок , з іншої сторони це теж тупо. Якось так.
І про долар/гривня. Думаю штати точно не швидше нас загнуться.
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