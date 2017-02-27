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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 21:14
Zebra написав:
Але якщо всі стануть багатими від кратного девалу, хто тоді буле працювати і воювати за 100 тисяч при курсі 100-200? Тобто схема працює по іншому - той хто заробляє гривню - той отримує хорошу винагороду при нинішньому курсі, а той хто накопичив валюти - не отримає за неї еквіваленту на який розраховував. Більше того - ціни на багато речей подвоїлися, в валюті стало все значно дорожче. Тобто валютні матраци у збитках - давить інфляція, знецінюючи накопичення.
Знаете как работают мошеннические схемы? сначала жертве дают немного выиграть (заработать). А когда она на волне удачи всеми копытами влезет в гривну, её накажут девалом.
Высокая учётная ставка помимо таргетирования инфляции ещё создаёт финансовую пирамиду, вклады в гривне растут. Экономика не генерирует адекватный рост ввп, зачит отдавать будут эмиссией, либо заморозят, либо отдадут не всем, либо сделают девал и отдадут валютой из звр, но по курсу 37,50+(учётная ставка * период исскуственной курсовой стабильности)
Действительно, пока идёт война эти сценарии маловероятны. Но стоит нацбанку наполовину сократить интервенции и курс ЧРулетит в небо. Пациент на аппарате, а вы вангуете как он будет делать всех на спортивной площадке. Оно конечно всё бывает, особенно в сказках.
Я бы тоже на месте нацбанка укреплял гривну и говорил "смотрите дают 19% в гривне плюс ещё откупитесь по 34". Ну шоп массовку пожирнее создать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 20 лис, 2023 21:27, всього редагувалось 7 разів.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 21:17
Shaman написав:
А як грошова допомога врятує від демографічних проблем?
Я вже писав: щоб все було добре з демографією після відкриття кордону необхідною умовою є забезпечення мінімальної зарплати (безумовного доходу) вище ніж в сусідів (700 євро) + дуже багато коштів на ремонт, відновлення житла.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 21:30
Валєра... пам'ятаю його з часів Єкспоплази. Розумний хлопчик і писав тоді розумні речі...а потім щось пішло не так.
Почну з того, що п.2 з вхідних не є переконливим.
Якраз навпаки - перемога росії не є прийнятною для Заходу.
І тому...ви оце всерйоз тут обговорюєте?)
А чим він зараз займається? Уже у владі чи ще ні?
А щоб вирішити демографічну кризу потрібні і правда, не гроші.
Потрібні сплановані дії, розум і таке інше.
Альтернативний варіант - африканці. Розмножуються самі по собі дуже добре, якщо вірити статистиці.
Чом би майбутнім українцям не стати трошки чорношкірими?
Як в анекдоті про вуйка і негра- "я бачу, що ти не москаль"))
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