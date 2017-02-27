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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 21:14
Zebra написав:
Але якщо всі стануть багатими від кратного девалу, хто тоді буле працювати і воювати за 100 тисяч при курсі 100-200? Тобто схема працює по іншому - той хто заробляє гривню - той отримує хорошу винагороду при нинішньому курсі, а той хто накопичив валюти - не отримає за неї еквіваленту на який розраховував. Більше того - ціни на багато речей подвоїлися, в валюті стало все значно дорожче. Тобто валютні матраци у збитках - давить інфляція, знецінюючи накопичення.
Знаете как работают мошеннические схемы? сначала жертве дают немного выиграть (заработать). А когда она на волне удачи всеми копытами влезет в гривну, её накажут девалом.
Высокая учётная ставка помимо таргетирования инфляции ещё создаёт финансовую пирамиду, вклады в гривне растут. Экономика не генерирует адекватный рост ввп, зачит отдавать будут эмиссией, либо заморозят, либо отдадут не всем, либо сделают девал и отдадут валютой из звр, но по курсу 37,50+(учётная ставка * период исскуственной курсовой стабильности)
Действительно, пока идёт война эти сценарии маловероятны. Но стоит нацбанку наполовину сократить интервенции и курс ЧРулетит в небо. Пациент на аппарате, а вы вангуете как он будет делать всех на спортивной площадке. Оно конечно всё бывает, особенно в сказках.
Я бы тоже на месте нацбанка укреплял гривну и говорил "смотрите дают 19% в гривне плюс ещё откупитесь по 34". Ну шоп массовку пожирнее создать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 20 лис, 2023 21:27, всього редагувалось 7 разів.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 21:17
Shaman написав:
А як грошова допомога врятує від демографічних проблем?
Я вже писав: щоб все було добре з демографією після відкриття кордону необхідною умовою є забезпечення мінімальної зарплати (безумовного доходу) вище ніж в сусідів (700 євро) + дуже багато коштів на ремонт, відновлення житла.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 21:30
Валєра... пам'ятаю його з часів Єкспоплази. Розумний хлопчик і писав тоді розумні речі...а потім щось пішло не так.
Почну з того, що п.2 з вхідних не є переконливим.
Якраз навпаки - перемога росії не є прийнятною для Заходу.
І тому...ви оце всерйоз тут обговорюєте?)
А чим він зараз займається? Уже у владі чи ще ні?
А щоб вирішити демографічну кризу потрібні і правда, не гроші.
Потрібні сплановані дії, розум і таке інше.
Альтернативний варіант - африканці. Розмножуються самі по собі дуже добре, якщо вірити статистиці.
Чом би майбутнім українцям не стати трошки чорношкірими?
Як в анекдоті про вуйка і негра- "я бачу, що ти не москаль"))
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Додано: Пон 20 лис, 2023 22:00
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
А як грошова допомога врятує від демографічних проблем?
Я вже писав: щоб все було добре з демографією після відкриття кордону необхідною умовою є забезпечення мінімальної зарплати (безумовного доходу) вище ніж в сусідів (700 євро) + дуже багато коштів на ремонт, відновлення житла.
Насамперед важливо зосередити увагу та проаналізувати скільки законів приймалося/приймається та виконується для покращення добробуту та соціального захисту громадян. Ось звідси треба відштовхуватись у розгляді головної умови щодо відновлення соціально-економічного потенціалу країни.
А підвищення мінімальної зарплати в 2 рази і підвищення цін і послуг у 5-7 разів з наступною публікацією середньої температури по лікарні нічого не змінить, взагалі.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 22:02
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
А як грошова допомога врятує від демографічних проблем?
Я вже писав: щоб все було добре з демографією після відкриття кордону необхідною умовою є забезпечення мінімальної зарплати (безумовного доходу) вище ніж в сусідів (700 євро) + дуже багато коштів на ремонт, відновлення житла.
Ні.
Потрібна найкраща медицина/система реабілітації, система початкової освіти, дитячих таборів тощо. І пропаганда.
Інакше гроші витрачаються у пересічних на що завгодно (машини, горілки, кімнати з взуттям і таке інше), крім власного майбутнього у своїх нащадках.
Фрейд би сказав, що то масоване витіснення від підсвідомих страхів.
Завдання держави - щоб цих страхів не було.
Інакше не буде народу.
І чорно... пробачте, афроукраїнці все ближче(
Востаннє редагувалось Навуходоносор
в Пон 20 лис, 2023 22:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 22:07
Навуходоносор так гроші потрібні не для репродукції, а для повернення мігрантів. Бо якщо залишити як зараз, то отримаємо після перемоги другу хвилю еміграції молодих чоловіків.
Тай й "чорні" не будуть сидіти тут за "копійки", навіть якщо їх привести - чкурнуть до Європи.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 22:10
Дюрі-бачі написав:Навуходоносор
так гроші потрібні не для репродукції, а для повернення мігрантів. Бо якщо залишити як зараз, то отримаємо після перемоги другу хвилю еміграції молодих чоловіків.
Правильно.
Просто я не пишу покрокову відповідь, а зразу даю результат.
Другий пост може пояснює.
Знайома казала - малюєш ескіз, лишаєш у тексті шпарини.
Давно це було.
Чкурнуть. Попрацюють тут, порозмножуються - і чкурнуть.
Реабілітація..
Ви бачили хлопців з фронта?
І я бачив.
...
Оці травмовані, алкоголікі, птсніки- це єдина надія на збереження нації.
Готові прийняти це?..
Ні?
Вище написав рішення
Востаннє редагувалось Навуходоносор
в Пон 20 лис, 2023 22:14, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 22:12
Дюрі-бачі написав:
для повернення мігрантів.
а кто их трудоустроит если даже с учётом выехавших, безработица 20%. я думаю жильё и работа основные факторы. И если жильё ещё можно порешать деньгами, то работу никак. Она либо есть, либо её нет.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 22:20
Shaman написав: Zebra написав: Victor8 написав:
Думаю, что помощь в таких объемах будет!
На форуме 1 млн раз повтори - почитайте интервью с миссией МВФ, которые сказали что Украине поступит 115-140 млрд долларов - все равно будут трещать "а вот перестанут деньги давать"НЕ ПЕРЕСТАНУТ - ДЕНЬГИ БУДУТ ДАВАТЬ - ЗАКРЫЛИ ТЕМУ
Ось яскравий приклад обґрунтованої думки
Мені пан Зебра нагадав іншого персонажа
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Додано: Пон 20 лис, 2023 22:32
vitaliiangel написав:
И если жильё ещё можно порешать деньгами, то работу никак
O_o Європейський варіант - "допомога по безробіттю", совковий - 100500 посад по "перекладанні папірців за мінімалку"
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