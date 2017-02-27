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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лис, 2023 22:39
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
И если жильё ещё можно порешать деньгами, то работу никак
O_o Європейський варіант - "допомога по безробіттю", совковий - 100500 посад по "перекладанні папірців за мінімалку"
в ссср печатали скольно надо и платили минималку всем, поэтому в дефиците было всё, промышленность не успевала за печатным станком. Сейчас этот финт не пройдёт, дефицита конечно не будет, но минималки (в виде пособий или как оплата за бесполезный труд) может не хватить даже на хлеб.
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