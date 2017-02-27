Додано: Вів 21 лис, 2023 00:48

Zebra написав: Предвиденное мною движение на обезценивание валютных сбережений пока будет война благодаря западным валютным вливаниям. Предвиденное мною движение на обезценивание валютных сбережений пока будет война благодаря западным валютным вливаниям.

Zebra написав: В заначках 100+ млрд долларов В заначках 100+ млрд долларов

Zebra написав: Как только война закончится - девал тут же, т.к. девал - это опять таки экономическая активность стимулирующая иные сферы экономики. Как только война закончится - девал тут же, т.к. девал - это опять таки экономическая активность стимулирующая иные сферы экономики.

Zebra написав: Деньги - это обещание получить в будущем назад эквивалент отданного/отработанного. Деньги - это обещание получить в будущем назад эквивалент отданного/отработанного.

У одесских фальшивомонетчиков с Молдаванки во время гражданской войны была работа. Подделывалось всё, что можно. Один из фальшивых денежных знаков имел надпись: «Чем наши хуже ваших».

это называется загон в гривну. Проблема в том что 20% годовых всем загоняемым заплатить неоткуда. У ЗВР есть лимит и неизвестно когда он будет достигнут. Красивая цифра не означает ровно ничего, там живых денег 20-30% от неё.которые распределены по принципу парето, у 20% населения 80% заначек. То есть цифра ни о чём. Средняя температура по больницеесли бы девал что то стимулировал, мы бы жили как в Швейцарии с девалом 1,8 => 37,50 Девал стимулирует когда своя валюта переоценена, я помню в 2007-2008 у меня зарплата 3куе . а у друга в Израиле 2куе. Или когда хрущи стоили 80куе и ещё фиг купишь, выстраивалась цепочка посредников. Сейчас гривна недооценена (зарплаты самые низкие в Европе и наверное в мире). Дальнейшая девальвация откинет нас в развитии ещё лет на 10-20, потому что вся цивилизация покупается за иностранную валюту. Даже зубная паста и щетка - импорт.деньги это доверие. В 19-20х годах в Украине ходили царские рубли, керенки, карбованцы УНР , гривна Скоропадского, в Одессе ходил одесский рубль.как вы понимаете никаких обязательств за этими бумажками не было.что интересно ходили даже фальшивки