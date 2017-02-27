vitaliiangel написав:И если жильё ещё можно порешать деньгами, то работу никак
O_o Європейський варіант - "допомога по безробіттю", совковий - 100500 посад по "перекладанні папірців за мінімалку"
в ссср печатали скольно надо и платили минималку всем, поэтому в дефиците было всё, промышленность не успевала за печатным станком. Сейчас этот финт не пройдёт, дефицита конечно не будет, но минималки (в виде пособий или как оплата за бесполезный труд) может не хватить даже на хлеб.
vitaliiangel написав:И если жильё ещё можно порешать деньгами, то работу никак
O_o Європейський варіант - "допомога по безробіттю", совковий - 100500 посад по "перекладанні папірців за мінімалку"
в ссср печатали скольно надо и платили минималку всем, поэтому в дефиците было всё, промышленность не успевала за печатным станком. Сейчас этот финт не пройдёт, дефицита конечно не будет, но минималки (в виде пособий или как оплата за бесполезный труд) может не хватить даже на хлеб.
В СССР затраты на оборонку занимали до 25% от ВВП, каждые 10 лет происходило полное перевооружение - устаревал один тип самолета, танка или ракеты - наклепывались новые тысячами и десятками тысяч единиц. Если бы открыли военторги, товара в них было бы хоть отбавляй.
Zebra написав:Але якщо всі стануть багатими від кратного девалу, хто тоді буле працювати і воювати за 100 тисяч при курсі 100-200? Тобто схема працює по іншому - той хто заробляє гривню - той отримує хорошу винагороду при нинішньому курсі, а той хто накопичив валюти - не отримає за неї еквіваленту на який розраховував. Більше того - ціни на багато речей подвоїлися, в валюті стало все значно дорожче. Тобто валютні матраци у збитках - давить інфляція, знецінюючи накопичення.
Знаете как работают мошеннические схемы? сначала жертве дают немного выиграть (заработать). А когда она на волне удачи всеми копытами влезет в гривну, её накажут девалом.
Высокая учётная ставка помимо таргетирования инфляции ещё создаёт финансовую пирамиду, вклады в гривне растут. Экономика не генерирует адекватный рост ввп, зачит отдавать будут эмиссией, либо заморозят, либо отдадут не всем, либо сделают девал и отдадут валютой из звр, но по курсу 37,50+(учётная ставка * период исскуственной курсовой стабильности)
Действительно, пока идёт война эти сценарии маловероятны. Но стоит нацбанку наполовину сократить интервенции и курс ЧРулетит в небо. Пациент на аппарате, а вы вангуете как он будет делать всех на спортивной площадке. Оно конечно всё бывает, особенно в сказках.
Я бы тоже на месте нацбанка укреплял гривну и говорил "смотрите дают 19% в гривне плюс ещё откупитесь по 34". Ну шоп массовку пожирнее создать.
Вы не правильно понимаете что происходит. Деньги - это обещание получить в будущем назад эквивалент отданного/отработанного. Когда плиточник кладет плитку, он получает бумажки как обещание, что сможет их обменять на другой труд или товар.
Кризис 2008 и 2014-2015 были долговыми кризисами у нас. Возник спрос на те или иные деньги, когда наступил момент расплаты.
Когда распадался СССР спроса на рубли не возникло. Население работало десятилетиями на оборонку, и получало рубли, которые накапливадо на сберкнижки. Оно не могло получить взамен столько товаров сколько зарабатывало, их просто не производили, а танками и калашами не расчитывались. В 90-ые масса пришла нищими, и пришлось зарабатывать деньги по новой.
А теперь 2022-2023. Война. В заначках 100+ млрд долларов. Войне нужны солдаты в окопах, а не доллары в окопах. Логично накопления в валюте обесценивать, стимуллируя людей к экономической активности, и военному делу, дальнейшему накоплению денег (обещание на будущее), а не думать как успешно потратить свою валюту при курсе 100-200, или как спасти свои сбережения. Поэтому все так и происходит. Предвиденное мною движение на обезценивание валютных сбережений пока будет война благодаря западным валютным вливаниям.
Как только война закончится - девал тут же, т.к. девал - это опять таки экономическая активность стимулирующая иные сферы экономики.
Zebra написав:Предвиденное мною движение на обезценивание валютных сбережений пока будет война благодаря западным валютным вливаниям.
это называется загон в гривну. Проблема в том что 20% годовых всем загоняемым заплатить неоткуда. У ЗВР есть лимит и неизвестно когда он будет достигнут. Красивая цифра не означает ровно ничего, там живых денег 20-30% от неё.
Zebra написав:В заначках 100+ млрд долларов
которые распределены по принципу парето, у 20% населения 80% заначек. То есть цифра ни о чём. Средняя температура по больнице
Zebra написав:Как только война закончится - девал тут же, т.к. девал - это опять таки экономическая активность стимулирующая иные сферы экономики.
если бы девал что то стимулировал, мы бы жили как в Швейцарии с девалом 1,8 => 37,50 Девал стимулирует когда своя валюта переоценена, я помню в 2007-2008 у меня зарплата 3куе . а у друга в Израиле 2куе. Или когда хрущи стоили 80куе и ещё фиг купишь, выстраивалась цепочка посредников. Сейчас гривна недооценена (зарплаты самые низкие в Европе и наверное в мире). Дальнейшая девальвация откинет нас в развитии ещё лет на 10-20, потому что вся цивилизация покупается за иностранную валюту. Даже зубная паста и щетка - импорт.
Zebra написав:Деньги - это обещание получить в будущем назад эквивалент отданного/отработанного.
деньги это доверие. В 19-20х годах в Украине ходили царские рубли, керенки, карбованцы УНР , гривна Скоропадского, в Одессе ходил одесский рубль. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%BB%D1%8C как вы понимаете никаких обязательств за этими бумажками не было. что интересно ходили даже фальшивки
У одесских фальшивомонетчиков с Молдаванки во время гражданской войны была работа. Подделывалось всё, что можно. Один из фальшивых денежных знаков имел надпись: «Чем наши хуже ваших».
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 21 лис, 2023 01:06, всього редагувалось 5 разів.
vitaliiangel написав:Дальнейшая девальвация откинет нас в развитии ещё лет на 10-20.
Девал 2014-2015 спас строительную отрасль, когда цены в гривнах не поспешали за курсом доллара и народ ломанулся в котлованы. Что привело к рекордным показателям по вводу недвиги в эксплуатацию в предвоенные годы. Сейчас этого не будет, потому что стране нужны солдаты, а не застройка.
vitaliiangel написав:как вы понимаете никаких обязательств за этими бумажками не было. что интересно ходили даже фальшивки
У одесских фальшивомонетчиков с Молдаванки во время гражданской войны была работа. Подделывалось всё, что можно. Один из фальшивых денежных знаков имел надпись: «Чем наши хуже ваших».
Вы продадите свою недвижимость фальшивомонетчику? А за гривну продадите, потому что недалеко есть обменка или банк, которые вам поменяют вашу гривну на доллар. Так и тогда было, где то за углом был обмен этих новых денег на золото или валюту потверже.
Zebra написав:Что привело к рекордным показателям по вводу недвиги в эксплуатацию в предвоенные годы.
гривна оставалась переоцененной даже при курсе 8. Моя зарплата быстро отросла до тех же 3куе. что и при курсе 5. Девал 2014 был "с запасом" на инфляцию, поэтому нас ждал период относительно стабильной гривны. Недвижимость не любит переоцененные деньги. А при недооцененных начинается массовое строительство, потому что дешевеет главный компонент себестоимости строительства - раб.сила.