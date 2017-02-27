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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10968109691097010971

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 104
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
8%
8
37,00-37,50
13%
13
37,50-38,00
30%
31
38,00-38,50
24%
25
38,50-39,00
10%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 14:52

  ihorsic написав:Як скоро євро вичерпає свій ріст? Може пора вже перекинути трішки євро в долярчик? Чи ще не начасі?

Мой личный прогноз по росту (динамике) евро:
Дойдет до уровня 1,10-1,12
А потом плавно вернется на 1,05
Victor8
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