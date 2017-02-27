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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 лис, 2023 14:52
ihorsic написав:
Як скоро євро вичерпає свій ріст? Може пора вже перекинути трішки євро в долярчик? Чи ще не начасі?
Мой личный прогноз по росту (динамике) евро:
Дойдет до уровня 1,10-1,12
А потом плавно вернется на 1,05
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Victor8
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