А какие временные интервалы этих движений?
Мой прогноз, пока не закончатся политические тёрки в США.
А глобально волатильность вплоть до президентских выборов.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 лис, 2023 15:43
А какие временные интервалы этих движений?
Мой прогноз, пока не закончатся политические тёрки в США.
А глобально волатильность вплоть до президентских выборов.
Додано: Вів 21 лис, 2023 16:39
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................21.11.2023..........22.11.2023
дата розрахунку..................20.11.2023...........21.11.2023
Євро.....................................39,3986................39,4660
Долар США..........................36,0496................36,0453...-0.01%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
21.11.2023.......................36,0290
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0949 (вчера 1.0929) +0.18%
В начале торгов НБУ продолжал давить курс вниз, но уже не столь активно, как накануне.
Справочный курс оказался ниже действующего официального всего на 2 копейки.
В середине торгов концепция поменялась и котировки стали расти.
К 15-00 средневзвешенный курс отыграл почти весь дневной рост.
Итогом хождения туда-сюда стало укрепление гривны за сессию на 0.4 копейки.
С полей доносились вести об оборотах значительно выше обычных. По всей видимости, это и стало причиной разворота.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.29 (вчера 103.57)
Снижение продолжалось до утра. Рано утром был достигнут очередной минимум с августа. После этого доллар обозначил рост в пределах суточной динамики спокойного рынка. С перерывами и отскоками снижение продолжается уже более 1.5 месяцев. Если 3-4 месячные циклы не поломались, можно ожидать разворота в ближайшие недели.
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