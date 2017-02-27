RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10968109691097010971

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 104
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
8%
8
37,00-37,50
13%
13
37,50-38,00
30%
31
38,00-38,50
24%
25
38,50-39,00
10%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 15:43

  Victor8 написав:
  ihorsic написав:Як скоро євро вичерпає свій ріст? Може пора вже перекинути трішки євро в долярчик? Чи ще не начасі?

Мой личный прогноз по росту (динамике) евро:
Дойдет до уровня 1,10-1,12
А потом плавно вернется на 1,05


А какие временные интервалы этих движений?

Мой прогноз, пока не закончатся политические тёрки в США.
А глобально волатильность вплоть до президентских выборов.
Electron
 
Повідомлень: 408
З нами з: 01.04.14
Подякував: 279 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 16:39

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................21.11.2023..........22.11.2023
дата розрахунку..................20.11.2023...........21.11.2023
Євро.....................................39,3986................39,4660
Долар США..........................36,0496................36,0453...-0.01%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
21.11.2023.......................36,0290

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0949 (вчера 1.0929) +0.18%

В начале торгов НБУ продолжал давить курс вниз, но уже не столь активно, как накануне.
Справочный курс оказался ниже действующего официального всего на 2 копейки.
В середине торгов концепция поменялась и котировки стали расти.
К 15-00 средневзвешенный курс отыграл почти весь дневной рост.
Итогом хождения туда-сюда стало укрепление гривны за сессию на 0.4 копейки.
С полей доносились вести об оборотах значительно выше обычных. По всей видимости, это и стало причиной разворота.

Индекс доллара DXY в 15-00 103.29 (вчера 103.57)
Снижение продолжалось до утра. Рано утром был достигнут очередной минимум с августа. После этого доллар обозначил рост в пределах суточной динамики спокойного рынка. С перерывами и отскоками снижение продолжается уже более 1.5 месяцев. Если 3-4 месячные циклы не поломались, можно ожидать разворота в ближайшие недели.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7242
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6195 раз.
Подякували: 20333 раз.
 
Профіль
116
66
33
2
  #<1 ... 10968109691097010971
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Victor8 і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3338, 3339, 3340
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33394 36473678
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лис, 2023 19:41
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1865 13022076
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 жов, 2023 21:12
Успіх
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22987415
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10193)
21.11.2023 15:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.