А какие временные интервалы этих движений?
Мой прогноз, пока не закончатся политические тёрки в США.
А глобально волатильность вплоть до президентских выборов.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 лис, 2023 15:43
А какие временные интервалы этих движений?
Мой прогноз, пока не закончатся политические тёрки в США.
А глобально волатильность вплоть до президентских выборов.
Додано: Вів 21 лис, 2023 16:39
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................21.11.2023..........22.11.2023
дата розрахунку..................20.11.2023...........21.11.2023
Євро.....................................39,3986................39,4660
Долар США..........................36,0496................36,0453...-0.01%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
21.11.2023.......................36,0290
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0949 (вчера 1.0929) +0.18%
В начале торгов НБУ продолжал давить курс вниз, но уже не столь активно, как накануне.
Справочный курс оказался ниже действующего официального всего на 2 копейки.
В середине торгов концепция поменялась и котировки стали расти.
К 15-00 средневзвешенный курс отыграл почти весь дневной рост.
Итогом хождения туда-сюда стало укрепление гривны за сессию на 0.4 копейки.
С полей доносились вести об оборотах значительно выше обычных. По всей видимости, это и стало причиной разворота.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.29 (вчера 103.57)
Снижение продолжалось до утра. Рано утром был достигнут очередной минимум с августа. После этого доллар обозначил рост в пределах суточной динамики спокойного рынка. С перерывами и отскоками снижение продолжается уже более 1.5 месяцев. Если 3-4 месячные циклы не поломались, можно ожидать разворота в ближайшие недели.
Додано: Вів 21 лис, 2023 17:22
Додано: Вів 21 лис, 2023 17:25
До уровня 1,10-1,12 дойдет в ближайший месяц.
Сколько будет на этом уровне - зависит от политической обстановки в США.
Но, какое-то время на уровне 1,10-1,12 будет стабильно держаться. Может быть даже не один месяц.
Только потом, очень плавно, пойдет на 1,05.
Временные рамки точно назвать не могу, но в 2024 (до выборов в США) точно увидим 1,05.
А в зависимости от результатов выборов в США (ноябрь 2024), может быть и 1,00=1,00.
IMHO.
Додано: Вів 21 лис, 2023 18:11
Додано: Вів 21 лис, 2023 18:12
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 21 лис, 2023 18:26
Ви коли не дуже в тємє, то краще іноді промовчати!
Є міжбанк, є офіційний курс, а є готівка, це різні поняття, чи для вас все однакове?
Тут дуже багато дописувачів "забули", що іде війна? Або навіть не чули про поняття інкасація і поставка готівкової валюти???
Якщо так всі банки "наживаються", то задайте собі питання, чому купа банків купують готівковий долар в касах навіть за 37.40 -37.45? Чому не беруть по "офіційному курсу?"
п.с. краще іноді просто жувати(с).
Додано: Вів 21 лис, 2023 19:18
Облигации
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 21 листопада 2023 року, до державного бюджету
залучено 14 986 446 881,38 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- UA4000229025 - до 05.06.2024 - 196 дн. - 16,79% - 2 751 924 712,37 грн;
- UA4000229264 - до 15.10.2025 - 693 дн. - 17,80% - 3 049 652 500,00 грн - первичное;
- UA4000229116 - до 24.02.2027 - 1190 дн. - 18,70% - 2 289 411 855,07 грн;
- UA4000229272 - до 14.11.2024 - 358 дн. - 4,66% - $191 276 957,69 - первичное.
Короткосрочный и долгосрочный выпуски в гривне сегодня были предложены те же, что и неделей ранее. Среднесрочный гривневый и долларовый - новые.
Предложение по среднесроку было очень скромным, на уровне короткосрочных.
Результат размещения оказался весьма приличным. До абсолютного максимума не хватило менее 2 млрд. грн.
Наибольшим спросом традиционно пользовались самые короткие бумаги. Превышение над предложением было трехкратным. Самые дорогие запросы претендовали на доходность ниже прошлонедельной средневзвешенной. Отклоненных заявок не было, облигации разделили на всех понемногу. Доходность упала на 0.1 п.п.
Спрос на новые двухлетки не был кратным, но тоже превышал предложение. Облигации также делили на всех. Итоговая доходность оказалась на 0.02 п.п. выше, чем у прошлого выпуска, но и срок чуть больше.
Недобор случился только по самым длинным бумагам. Несмотря на это, минфин отклонил одну заявку, установив отсечение на 0.09 п.п. ниже средневзвешенной прошлого размещения. Эта же доходность и стала средневзвешенной.
Спрос на валютные бумаги превышал предложение в 1.5 раза. Это позволило отклонить 3 самые дорогие заявки, что не помешала разместить весь запланированный объем. Доходность оказалась на 0.05 п.п. ниже, чем у прошлого валютного выпуска с точно таким же сроком обращения.
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