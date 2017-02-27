RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10968109691097010971

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 105
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
8%
8
37,00-37,50
12%
13
37,50-38,00
30%
31
38,00-38,50
25%
26
38,50-39,00
10%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
9%
9
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 15:43

  Victor8 написав:
  ihorsic написав:Як скоро євро вичерпає свій ріст? Може пора вже перекинути трішки євро в долярчик? Чи ще не начасі?

Мой личный прогноз по росту (динамике) евро:
Дойдет до уровня 1,10-1,12
А потом плавно вернется на 1,05


А какие временные интервалы этих движений?

Мой прогноз, пока не закончатся политические тёрки в США.
А глобально волатильность вплоть до президентских выборов.
Electron
 
Повідомлень: 408
З нами з: 01.04.14
Подякував: 280 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 16:39

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................21.11.2023..........22.11.2023
дата розрахунку..................20.11.2023...........21.11.2023
Євро.....................................39,3986................39,4660
Долар США..........................36,0496................36,0453...-0.01%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
21.11.2023.......................36,0290

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0949 (вчера 1.0929) +0.18%

В начале торгов НБУ продолжал давить курс вниз, но уже не столь активно, как накануне.
Справочный курс оказался ниже действующего официального всего на 2 копейки.
В середине торгов концепция поменялась и котировки стали расти.
К 15-00 средневзвешенный курс отыграл почти весь дневной рост.
Итогом хождения туда-сюда стало укрепление гривны за сессию на 0.4 копейки.
С полей доносились вести об оборотах значительно выше обычных. По всей видимости, это и стало причиной разворота.

Индекс доллара DXY в 15-00 103.29 (вчера 103.57)
Снижение продолжалось до утра. Рано утром был достигнут очередной минимум с августа. После этого доллар обозначил рост в пределах суточной динамики спокойного рынка. С перерывами и отскоками снижение продолжается уже более 1.5 месяцев. Если 3-4 месячные циклы не поломались, можно ожидать разворота в ближайшие недели.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7244
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6195 раз.
Подякували: 20339 раз.
 
Профіль
116
66
33
2
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 17:22

  Дюрі-бачі написав:Навуходоносор так гроші потрібні не для репродукції, а для повернення мігрантів. Бо якщо залишити як зараз, то отримаємо після перемоги другу хвилю еміграції молодих чоловіків.

Крім сидимо і чекаємо грошей від усіх, самі то, що робитимемо,
яка стратегія держави?
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 610
З нами з: 31.07.19
Подякував: 403 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 17:25

  Electron написав:
  Victor8 написав:
  ihorsic написав:Як скоро євро вичерпає свій ріст? Може пора вже перекинути трішки євро в долярчик? Чи ще не начасі?

Мой личный прогноз по росту (динамике) евро:
Дойдет до уровня 1,10-1,12
А потом плавно вернется на 1,05


А какие временные интервалы этих движений?

Мой прогноз, пока не закончатся политические тёрки в США.
А глобально волатильность вплоть до президентских выборов.

До уровня 1,10-1,12 дойдет в ближайший месяц.
Сколько будет на этом уровне - зависит от политической обстановки в США.
Но, какое-то время на уровне 1,10-1,12 будет стабильно держаться. Может быть даже не один месяц.

Только потом, очень плавно, пойдет на 1,05.
Временные рамки точно назвать не могу, но в 2024 (до выборов в США) точно увидим 1,05.

А в зависимости от результатов выборов в США (ноябрь 2024), может быть и 1,00=1,00.
IMHO.
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 725
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 18:11

  копейка написав:яка стратегія держави?

Воювати і просити допомоги у цивілізованого світу, підтримувати нормальний рівень побуту в тилу, чи ви пропонуєте здатися рашистам?
По курсу, столиця працює 37.70 на 37.73, на зло усім ворогам присутня стабільність)))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12789
З нами з: 30.12.09
Подякував: 650 раз.
Подякували: 3702 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 18:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:37.70 на 37.73
При офіційному курсі 36.0. Хтось дуже добре наживається...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1827
З нами з: 29.07.22
Подякував: 311 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 18:26

  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:37.70 на 37.73
При офіційному курсі 36.0. Хтось дуже добре наживається...

Ви коли не дуже в тємє, то краще іноді промовчати!
Є міжбанк, є офіційний курс, а є готівка, це різні поняття, чи для вас все однакове?
Тут дуже багато дописувачів "забули", що іде війна? Або навіть не чули про поняття інкасація і поставка готівкової валюти???
Якщо так всі банки "наживаються", то задайте собі питання, чому купа банків купують готівковий долар в касах навіть за 37.40 -37.45? Чому не беруть по "офіційному курсу?"
п.с. краще іноді просто жувати(с).
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12789
З нами з: 30.12.09
Подякував: 650 раз.
Подякували: 3702 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 19:18

Облигации

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 21 листопада 2023 року, до державного бюджету
залучено 14 986 446 881,38 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- UA4000229025 - до 05.06.2024 - 196 дн. - 16,79% - 2 751 924 712,37 грн;
- UA4000229264 - до 15.10.2025 - 693 дн. - 17,80% - 3 049 652 500,00 грн - первичное;
- UA4000229116 - до 24.02.2027 - 1190 дн. - 18,70% - 2 289 411 855,07 грн;
- UA4000229272 - до 14.11.2024 - 358 дн. - 4,66% - $191 276 957,69 - первичное.

Короткосрочный и долгосрочный выпуски в гривне сегодня были предложены те же, что и неделей ранее. Среднесрочный гривневый и долларовый - новые.
Предложение по среднесроку было очень скромным, на уровне короткосрочных.

Результат размещения оказался весьма приличным. До абсолютного максимума не хватило менее 2 млрд. грн.

Наибольшим спросом традиционно пользовались самые короткие бумаги. Превышение над предложением было трехкратным. Самые дорогие запросы претендовали на доходность ниже прошлонедельной средневзвешенной. Отклоненных заявок не было, облигации разделили на всех понемногу. Доходность упала на 0.1 п.п.

Спрос на новые двухлетки не был кратным, но тоже превышал предложение. Облигации также делили на всех. Итоговая доходность оказалась на 0.02 п.п. выше, чем у прошлого выпуска, но и срок чуть больше.

Недобор случился только по самым длинным бумагам. Несмотря на это, минфин отклонил одну заявку, установив отсечение на 0.09 п.п. ниже средневзвешенной прошлого размещения. Эта же доходность и стала средневзвешенной.

Спрос на валютные бумаги превышал предложение в 1.5 раза. Это позволило отклонить 3 самые дорогие заявки, что не помешала разместить весь запланированный объем. Доходность оказалась на 0.05 п.п. ниже, чем у прошлого валютного выпуска с точно таким же сроком обращения.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7244
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6195 раз.
Подякували: 20339 раз.
 
Профіль
116
66
33
2
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 22:23

  Electron написав:
  Victor8 написав:
  ihorsic написав:Як скоро євро вичерпає свій ріст? Може пора вже перекинути трішки євро в долярчик? Чи ще не начасі?

Мой личный прогноз по росту (динамике) евро:
Дойдет до уровня 1,10-1,12
А потом плавно вернется на 1,05


А какие временные интервалы этих движений?

Мой прогноз, пока не закончатся политические тёрки в США.
А глобально волатильность вплоть до президентских выборов.

помню прогноз Зебри рік тому, що євро йде на 0.8
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33179
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1553 раз.
Подякували: 2720 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 23:07

  flyman написав:помню прогноз Зебри рік тому, що євро йде на 0.8

0.85-0.87 чуток не дошли, а поход ниже паритета я ванговал еще во времена когда могли за такие мысли и побить
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12456
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1869 раз.
Подякували: 2665 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 10968109691097010971
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3338, 3339, 3340
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33398 36474963
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лис, 2023 21:49
IMPRINTER
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1865 13022518
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 жов, 2023 21:12
Успіх
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22987848
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (375)
21.11.2023 22:03
Ринок ОВДП (5409)
21.11.2023 21:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.