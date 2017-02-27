Додано: Вів 21 лис, 2023 19:18

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 21 листопада 2023 року, до державного бюджету

залучено 14 986 446 881,38 грн (за курсом НБУ).

Из них:

- UA4000229025 - до 05.06.2024 - 196 дн. - 16,79% - 2 751 924 712,37 грн;

- UA4000229264 - до 15.10.2025 - 693 дн. - 17,80% - 3 049 652 500,00 грн - первичное;

- UA4000229116 - до 24.02.2027 - 1190 дн. - 18,70% - 2 289 411 855,07 грн;

- UA4000229272 - до 14.11.2024 - 358 дн. - 4,66% - $191 276 957,69 - первичное.



Короткосрочный и долгосрочный выпуски в гривне сегодня были предложены те же, что и неделей ранее. Среднесрочный гривневый и долларовый - новые.

Предложение по среднесроку было очень скромным, на уровне короткосрочных.



Результат размещения оказался весьма приличным. До абсолютного максимума не хватило менее 2 млрд. грн.



Наибольшим спросом традиционно пользовались самые короткие бумаги. Превышение над предложением было трехкратным. Самые дорогие запросы претендовали на доходность ниже прошлонедельной средневзвешенной. Отклоненных заявок не было, облигации разделили на всех понемногу. Доходность упала на 0.1 п.п.



Спрос на новые двухлетки не был кратным, но тоже превышал предложение. Облигации также делили на всех. Итоговая доходность оказалась на 0.02 п.п. выше, чем у прошлого выпуска, но и срок чуть больше.



Недобор случился только по самым длинным бумагам. Несмотря на это, минфин отклонил одну заявку, установив отсечение на 0.09 п.п. ниже средневзвешенной прошлого размещения. Эта же доходность и стала средневзвешенной.



Спрос на валютные бумаги превышал предложение в 1.5 раза. Это позволило отклонить 3 самые дорогие заявки, что не помешала разместить весь запланированный объем. Доходность оказалась на 0.05 п.п. ниже, чем у прошлого валютного выпуска с точно таким же сроком обращения.