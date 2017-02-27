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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 лис, 2023 11:11
бЫковик
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Додано: Сер 22 лис, 2023 15:02
Zochan написав:
Дюрі-бачі написав:Давайте почнемо з малого: якщо НБУ таки захоче добити нашу економіку і не девальвує гривню хоча б до 40+ в грудні-січні. Ну що ж, доведеться признати Зебру правим.
Признаєм правим, якщо наступного року буде 34
Китай, Іран і Росія, як пише Ходжес, поділяють зневагу до нинішнього міжнародного порядку, що ґрунтується на правилах, створеному після Другої світової війни. Вони бачать слабкість і використовують відсутність довіри та згуртованості у багатьох питаннях.
"Зараз Україна побоюється, що вона може стати наступною, кого покинуть, і на те є вагомі причини. Певний елемент американської політики, зокрема, праве крило Республіканської партії, вирішило виступити проти підтримки України, мабуть, з тієї простої причини, що їх внутрішньополітичні опоненти виступають за цю підтримку. Неймовірно бачити, як "Партія Рейгана" використовує тези Кремля та повертається спиною до України, яка бореться з російським окупантом", – йдеться у матеріалі.
Ходжес наголосив, що підтримка України, якщо знадобиться, навічно має бути "легким завданням" для будь-якого американця. Війна в Україні не якась "далека регіональна прикордонна суперечка" – процвітання Америки залежить від процвітання Європи, а процвітання Європи залежить від стабільності, безпеки та надійних ланцюжків постачання продовольства та енергії.
"Вищезгаданий заснований на правилах порядок перебуває під загрозою з боку Росії, і Україна є лінією фронту у захисті цього порядку", – написав він.
...
Він додав, що настав час Заходу знайти свою рішучість.
"Війна Росії проти України є результатом невдалого стримування з боку Заходу. Путін був упевнений, що, виходячи з нашої минулої історії та небажання твердо відповісти на його попередню агресію, ми не зможемо зробити нічого ефективного, тому він розпочав великомасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Якщо ми знову виявимо слабкість, ми, можливо, запросимо Китай здійснити аналогічний прорахунок, який може призвести до набагато гіршого конфлікту, ніж той, що відбувається зараз", – підсумував Бен Ходжес.
Ойой.
А “навічно” -- це ж який тоді буде курс? 8, 2 чи 1.5?
Зливати вже все по чому дадуть в онлайні і в овдп..??
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Bobua
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Додано: Сер 22 лис, 2023 16:09
Bobua написав: Zochan написав:
Дюрі-бачі написав:Давайте почнемо з малого: якщо НБУ таки захоче добити нашу економіку і не девальвує гривню хоча б до 40+ в грудні-січні. Ну що ж, доведеться признати Зебру правим.
Признаєм правим, якщо наступного року буде 34
Ходжес наголосив, що підтримка України, якщо знадобиться, навічно має бути "легким завданням" для будь-якого американця. Війна в Україні не якась "далека регіональна прикордонна суперечка" – процвітання Америки залежить від процвітання Європи, а процвітання Європи залежить від стабільності, безпеки та надійних ланцюжків постачання продовольства та енергії.
Ойой.
А “навічно” -- це ж який тоді буде курс? 8, 2 чи 1.5?
Зливати вже все по чому дадуть в онлайні і в овдп..??
Все вірно йде війна за надійні ланцюжки постачання продовольства та енергії, решта фанфари. Потрібно усвідомлювати за яких саме обставин курс ще буде мати першочерговий інтерес.
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