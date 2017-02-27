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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10969109701097110972

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 105
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
8%
8
37,00-37,50
12%
13
37,50-38,00
30%
31
38,00-38,50
25%
26
38,50-39,00
10%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
9%
9
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 11:11

бЫковик :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:02

  Zochan написав:
Дюрі-бачі написав:Давайте почнемо з малого: якщо НБУ таки захоче добити нашу економіку і не девальвує гривню хоча б до 40+ в грудні-січні. Ну що ж, доведеться признати Зебру правим.
Признаєм правим, якщо наступного року буде 34 :)





Китай, Іран і Росія, як пише Ходжес, поділяють зневагу до нинішнього міжнародного порядку, що ґрунтується на правилах, створеному після Другої світової війни. Вони бачать слабкість і використовують відсутність довіри та згуртованості у багатьох питаннях.

"Зараз Україна побоюється, що вона може стати наступною, кого покинуть, і на те є вагомі причини. Певний елемент американської політики, зокрема, праве крило Республіканської партії, вирішило виступити проти підтримки України, мабуть, з тієї простої причини, що їх внутрішньополітичні опоненти виступають за цю підтримку. Неймовірно бачити, як "Партія Рейгана" використовує тези Кремля та повертається спиною до України, яка бореться з російським окупантом", – йдеться у матеріалі.

Ходжес наголосив, що підтримка України, якщо знадобиться, навічно має бути "легким завданням" для будь-якого американця. Війна в Україні не якась "далека регіональна прикордонна суперечка" – процвітання Америки залежить від процвітання Європи, а процвітання Європи залежить від стабільності, безпеки та надійних ланцюжків постачання продовольства та енергії.

"Вищезгаданий заснований на правилах порядок перебуває під загрозою з боку Росії, і Україна є лінією фронту у захисті цього порядку", – написав він.

...

Він додав, що настав час Заходу знайти свою рішучість.

"Війна Росії проти України є результатом невдалого стримування з боку Заходу. Путін був упевнений, що, виходячи з нашої минулої історії та небажання твердо відповісти на його попередню агресію, ми не зможемо зробити нічого ефективного, тому він розпочав великомасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Якщо ми знову виявимо слабкість, ми, можливо, запросимо Китай здійснити аналогічний прорахунок, який може призвести до набагато гіршого конфлікту, ніж той, що відбувається зараз", – підсумував Бен Ходжес.



Ойой.
А “навічно” -- це ж який тоді буде курс? 8, 2 чи 1.5?
Зливати вже все по чому дадуть в онлайні і в овдп..??
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 16:09

  Bobua написав:
  Zochan написав:
Дюрі-бачі написав:Давайте почнемо з малого: якщо НБУ таки захоче добити нашу економіку і не девальвує гривню хоча б до 40+ в грудні-січні. Ну що ж, доведеться признати Зебру правим.
Признаєм правим, якщо наступного року буде 34 :)





Ходжес наголосив, що підтримка України, якщо знадобиться, навічно має бути "легким завданням" для будь-якого американця. Війна в Україні не якась "далека регіональна прикордонна суперечка" – процвітання Америки залежить від процвітання Європи, а процвітання Європи залежить від стабільності, безпеки та надійних ланцюжків постачання продовольства та енергії.


Ойой.
А “навічно” -- це ж який тоді буде курс? 8, 2 чи 1.5?
Зливати вже все по чому дадуть в онлайні і в овдп..??


Все вірно йде війна за надійні ланцюжки постачання продовольства та енергії, решта фанфари. Потрібно усвідомлювати за яких саме обставин курс ще буде мати першочерговий інтерес.
копейка
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