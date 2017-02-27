Дюрі-бачі написав:Давайте почнемо з малого: якщо НБУ таки захоче добити нашу економіку і не девальвує гривню хоча б до 40+ в грудні-січні. Ну що ж, доведеться признати Зебру правим.
Признаєм правим, якщо наступного року буде 34
Китай, Іран і Росія, як пише Ходжес, поділяють зневагу до нинішнього міжнародного порядку, що ґрунтується на правилах, створеному після Другої світової війни. Вони бачать слабкість і використовують відсутність довіри та згуртованості у багатьох питаннях.
"Зараз Україна побоюється, що вона може стати наступною, кого покинуть, і на те є вагомі причини. Певний елемент американської політики, зокрема, праве крило Республіканської партії, вирішило виступити проти підтримки України, мабуть, з тієї простої причини, що їх внутрішньополітичні опоненти виступають за цю підтримку. Неймовірно бачити, як "Партія Рейгана" використовує тези Кремля та повертається спиною до України, яка бореться з російським окупантом", – йдеться у матеріалі.
Ходжес наголосив, що підтримка України, якщо знадобиться, навічно має бути "легким завданням" для будь-якого американця. Війна в Україні не якась "далека регіональна прикордонна суперечка" – процвітання Америки залежить від процвітання Європи, а процвітання Європи залежить від стабільності, безпеки та надійних ланцюжків постачання продовольства та енергії.
"Вищезгаданий заснований на правилах порядок перебуває під загрозою з боку Росії, і Україна є лінією фронту у захисті цього порядку", – написав він.
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Він додав, що настав час Заходу знайти свою рішучість.
"Війна Росії проти України є результатом невдалого стримування з боку Заходу. Путін був упевнений, що, виходячи з нашої минулої історії та небажання твердо відповісти на його попередню агресію, ми не зможемо зробити нічого ефективного, тому він розпочав великомасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Якщо ми знову виявимо слабкість, ми, можливо, запросимо Китай здійснити аналогічний прорахунок, який може призвести до набагато гіршого конфлікту, ніж той, що відбувається зараз", – підсумував Бен Ходжес.
Ойой. А “навічно” -- це ж який тоді буде курс? 8, 2 чи 1.5? Зливати вже все по чому дадуть в онлайні і в овдп..??
Дюрі-бачі написав:Давайте почнемо з малого: якщо НБУ таки захоче добити нашу економіку і не девальвує гривню хоча б до 40+ в грудні-січні. Ну що ж, доведеться признати Зебру правим.
Признаєм правим, якщо наступного року буде 34
Ходжес наголосив, що підтримка України, якщо знадобиться, навічно має бути "легким завданням" для будь-якого американця. Війна в Україні не якась "далека регіональна прикордонна суперечка" – процвітання Америки залежить від процвітання Європи, а процвітання Європи залежить від стабільності, безпеки та надійних ланцюжків постачання продовольства та енергії.
Ойой. А “навічно” -- це ж який тоді буде курс? 8, 2 чи 1.5? Зливати вже все по чому дадуть в онлайні і в овдп..??
Все вірно йде війна за надійні ланцюжки постачання продовольства та енергії, решта фанфари. Потрібно усвідомлювати за яких саме обставин курс ще буде мати першочерговий інтерес.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..................22.11.2023...........23.11.2023 дата розрахунку.................21.11.2023............22.11.2023 Євро....................................39,4660.................39,3352 Долар США.........................36,0453.................36,0675...+0.06%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 22.11.2023...................36,0957
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0906 (вчера 1.0949) -0.39%
Сегодня сессия стартовала котировками выше официального курса, что стало следствием вчерашней динамики. Со старта доллару было позволено еще немного подрасти, но очень быстро, задолго до полудня, регулятор развернул рынок. После всех этих движений стал справочный курс на 5 копеек выше действующего официального. Официальный курс отыграл у справочного около 3 копеек. Итоговый прирост официального курса составил 2.2 копейки.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.66 (вчера 103.29) Вчера во второй половине дня доллар продемонстрировал интенсивный, но не очень продолжительный рост и с тех пор колеблется на уровне примерно на 0.5% выше достигнутых недавно минимумов.
Вчера объем интервенций был близок к верхней границе привычного диапазона, что соответствует сообщениям о достаточно высоких оборотах.
Victor8 написав:Западу проще давать Украине 5-10 млрд долларов в месяц, и "спать спокойно"... Это же логично. Тем, более что для коллективного Запада - это небольшие деньги, совсем небольшие. Экономия на своей безопасности - не присуща богатым (и умным) людям.
Я вас умоляю! Свержение "коррумпированного" проамериканского шаха, вторжение в Ирак, 20-летнее сидение в Афгане - это признак большого ума? Они умные, когда дело касается их личного бизнеса. А насчет совсем небольших денег .... "деньги налогоплательщиков" - это чуть ли не главная фигура и аргумент в борьбе политсил за власть.
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