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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10970109711097210973

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 105
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
8%
8
37,00-37,50
12%
13
37,50-38,00
30%
31
38,00-38,50
25%
26
38,50-39,00
10%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
9%
9
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 15:40

Нафтогаз залучив від ЄБРР 200 млн євро.

НАК Нафтогаз України та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали кредитну угоду про залучення 200 млн євро. Про це напередодні повідомила пресслужба компанії.

Відповідну угоду підписали голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов та керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

Вказано, що залучені кошти підуть на зміцнення енергетичної стійкості України в умовах війни з Росією.

Кредитна угода Нафтогазу і ЄБРР набуде чинності після оформлення державної гарантії.
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 16:09

  Kravec_5 написав:Йдем на 34??😂😂😂

Ну та чим нижчий курс тим вищі ціни. Із грудня знову підвищення.
Піпл хаває, але скоро перестане хавати. :)
На ринку обласного центру ЗУ свіжий перець сьогодні за 5 грн. кг ніхто не брав, помідори 15-20 грн., груші 15-25 на вибір - тиша.
У магазинах одні жовтогарячі цінники, пасічник би порадувався - цінникова революція. Потрібно якось відпрацьовувати ситний євровектор але вороночка затягує.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 16:12

  Victor8 написав:Україна отримала під гарантії Великої Британії 400 мільйонів доларів.

Кошти Світового банку надійшли до України в рамках спеціальної програми.

До державного бюджету України надійшло близько 400 млн доларів США під гарантію Великої Британії через Трастовий фонд Світового банку. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Кредит надається на пільгових умовах: строк погашення 19 років із 5-річним пільговим періодом.

Це найсмішніше.
Потрібно було дивитися на кілька кроків уперед, як у шахах або якщо розуму немає, то консультуватися - є досить розумні політики та економісти, але конферансьє поки що все дякує.
Востаннє редагувалось Прораб в Чет 23 лис, 2023 16:15, всього редагувалось 1 раз.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 16:15

  Прораб написав:
  Kravec_5 написав:Йдем на 34??😂😂😂

Ну та чим нижчий курс тим вищі ціни. Із грудня знову підвищення.
Піпл хаває, але скоро перестане хавати. :)
На ринку обласного центру ЗУ свіжий перець сьогодні за 5 грн. кг ніхто не брав, помідори 15-20 грн., груші 15-25 на вибір - тиша.
У магазинах одні жовтогарячі цінники, пасічник би порадувався - цінникова революція. Потрібно якось відпрацьовувати ситний євровектор але вороночка затягує.

В якому році?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 16:17

  Vadim_ написав:В якому році?

Годину тому.
Кольорова за 35-45, баклажани 30, але вже мало. :mrgreen:
Картопля по 11-12 всі разом з магазинами і ринок у лінію, піднімають щотижня мабуть для заповітів Резнікова.
Востаннє редагувалось Прораб в Чет 23 лис, 2023 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 16:18

  Прораб написав:
  Vadim_ написав:В якому році?

Годину тому.

Я не вірю , груші ше якось але не помідори з перцем
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 16:28

  Vadim_ написав:
  Прораб написав:
  Vadim_ написав:В якому році?

Годину тому.

Я не вірю , груші ше якось але не помідори з перцем

Зображення
Вибачайте, бананів немає. :mrgreen:
За що купив, за те й сказав мені не холодно не жарко від інших умов. Вірите, не вірите – від цього факт не перестане бути фактом і я це знаю.
Звичайно простіше повірити коли тут в обмінку долари беруть по вигідному курсу для тих, хто здає, і продають собі в збиток.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 16:38

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................23.11.2023.........24.11.2023
дата розрахунку................22.11.2023..........23.11.2023
Євро...................................39,3352...............39,2700
Долар США........................36,0675...............36,0143...-0.15%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
23.11.2023.......................36,0103

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0904 (вчера 1.0906) -0.02%

Несмотря на то, что Штаты сегодня едят индейку, и им не до проведения платежей, по доступной информации о ходе торгов это не слишком заметно. С полей доносятся вести о не слишком больших, но и не совсем уж мизерных оборотах.
С самого старта котировки ушли вниз, а потом достаточно быстро стабилизировались.
Справочный курс оказался ниже действующего официального на 5.7 копейки.
Официальный курс получился очень близким к справочному, прибавив всего 0.3 копейки.
Укрепление гривны за сессию составило 5.4 копейки.

Индекс доллара DXY в 15-00 103.75 (вчера 103.66)
Вчера после 15 доллар резво пошел вверх, но быстро выдохся и к утру откатился на прежние уровни.

Вчерашний разворот на МБ состоялся на фоне некоторого уменьшения объема интервенций. Слишком скромным я этот объем назвать не могу.
.......................................
Вчера прошло погашение облигаций, выпущенных в декабре 2019 года на сумму чуть более 15 млрд. грн.
700 млн. из этого погашения ушли в НБУ. Вероятнее всего, НБУ эти облигации достались в качестве залога за невозвращенный рефинанс.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 16:45

  Прораб написав:Зображення
Вибачайте, бананів немає. :mrgreen:
За що купив, за те й сказав мені не холодно не жарко від інших умов. Вірите, не вірите – від цього факт не перестане бути фактом і я це знаю.
Звичайно простіше повірити коли тут в обмінку долари беруть по вигідному курсу для тих, хто здає, і продають собі в збиток.


Зрозуміло , я такий повикидав на смітник перед заморозками.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 16:47

Vadim_
Я так і думав.
Гаразд пофлудили і настав час повертатися по своїх кутках, рани зализувати.
Прораб
 
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