Ну та чим нижчий курс тим вищі ціни. Із грудня знову підвищення. Піпл хаває, але скоро перестане хавати. На ринку обласного центру ЗУ свіжий перець сьогодні за 5 грн. кг ніхто не брав, помідори 15-20 грн., груші 15-25 на вибір - тиша. У магазинах одні жовтогарячі цінники, пасічник би порадувався - цінникова революція. Потрібно якось відпрацьовувати ситний євровектор але вороночка затягує.
Ну та чим нижчий курс тим вищі ціни. Із грудня знову підвищення. Піпл хаває, але скоро перестане хавати. На ринку обласного центру ЗУ свіжий перець сьогодні за 5 грн. кг ніхто не брав, помідори 15-20 грн., груші 15-25 на вибір - тиша. У магазинах одні жовтогарячі цінники, пасічник би порадувався - цінникова революція. Потрібно якось відпрацьовувати ситний євровектор але вороночка затягує.
Я не вірю , груші ше якось але не помідори з перцем
Вибачайте, бананів немає. За що купив, за те й сказав мені не холодно не жарко від інших умов. Вірите, не вірите – від цього факт не перестане бути фактом і я це знаю. Звичайно простіше повірити коли тут в обмінку долари беруть по вигідному курсу для тих, хто здає, і продають собі в збиток.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................23.11.2023.........24.11.2023 дата розрахунку................22.11.2023..........23.11.2023 Євро...................................39,3352...............39,2700 Долар США........................36,0675...............36,0143...-0.15%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 23.11.2023.......................36,0103
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0904 (вчера 1.0906) -0.02%
Несмотря на то, что Штаты сегодня едят индейку, и им не до проведения платежей, по доступной информации о ходе торгов это не слишком заметно. С полей доносятся вести о не слишком больших, но и не совсем уж мизерных оборотах. С самого старта котировки ушли вниз, а потом достаточно быстро стабилизировались. Справочный курс оказался ниже действующего официального на 5.7 копейки. Официальный курс получился очень близким к справочному, прибавив всего 0.3 копейки. Укрепление гривны за сессию составило 5.4 копейки.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.75 (вчера 103.66) Вчера после 15 доллар резво пошел вверх, но быстро выдохся и к утру откатился на прежние уровни.
Вчерашний разворот на МБ состоялся на фоне некоторого уменьшения объема интервенций. Слишком скромным я этот объем назвать не могу. ....................................... Вчера прошло погашение облигаций, выпущенных в декабре 2019 года на сумму чуть более 15 млрд. грн. 700 млн. из этого погашения ушли в НБУ. Вероятнее всего, НБУ эти облигации достались в качестве залога за невозвращенный рефинанс.
Прораб написав: Вибачайте, бананів немає. За що купив, за те й сказав мені не холодно не жарко від інших умов. Вірите, не вірите – від цього факт не перестане бути фактом і я це знаю. Звичайно простіше повірити коли тут в обмінку долари беруть по вигідному курсу для тих, хто здає, і продають собі в збиток.
Зрозуміло , я такий повикидав на смітник перед заморозками.