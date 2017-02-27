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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10971109721097310974

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 105
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
8%
8
37,00-37,50
12%
13
37,50-38,00
30%
31
38,00-38,50
25%
26
38,50-39,00
10%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
9%
9
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 17:25

Перемога вже скоро? ;)

  Прораб написав:
  Kravec_5 написав:Йдем на 34??😂😂😂

Ну та чим нижчий курс тим вищі ціни. Із грудня знову підвищення.
Піпл хаває, але скоро перестане хавати. :)
На ринку обласного центру ЗУ свіжий перець сьогодні за 5 грн. кг ніхто не брав, помідори 15-20 грн., груші 15-25 на вибір - тиша.
У магазинах одні жовтогарячі цінники, пасічник би порадувався - цінникова революція. Потрібно якось відпрацьовувати ситний євровектор але вороночка затягує.
Що тоді за куєта робиться з цінами на нерухомість в ЗУ, а саме у Львові?
Чому вони "не як цей перець" на фото? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 18:05

  Успіх написав:
  Прораб написав:Ну та чим нижчий курс тим вищі ціни. Із грудня знову підвищення.
Піпл хаває, але скоро перестане хавати. :)
На ринку обласного центру ЗУ свіжий перець сьогодні за 5 грн. кг ніхто не брав, помідори 15-20 грн., груші 15-25 на вибір - тиша.
У магазинах одні жовтогарячі цінники, пасічник би порадувався - цінникова революція. Потрібно якось відпрацьовувати ситний євровектор але вороночка затягує.
Що тоді за куєта робиться з цінами на нерухомість в ЗУ, а саме у Львові?
Чому вони "не як цей перець" на фото? :mrgreen:

того що продаванам бетону з західної України хочеться купити щось за кордоном
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 20:45

  Успіх написав:
  Прораб написав:Ну та чим нижчий курс тим вищі ціни. Із грудня знову підвищення.
Піпл хаває, але скоро перестане хавати. :)
На ринку обласного центру ЗУ свіжий перець сьогодні за 5 грн. кг ніхто не брав, помідори 15-20 грн., груші 15-25 на вибір - тиша.
У магазинах одні жовтогарячі цінники, пасічник би порадувався - цінникова революція. Потрібно якось відпрацьовувати ситний євровектор але вороночка затягує.
Що тоді за куєта робиться з цінами на нерухомість в ЗУ, а саме у Львові?
Чому вони "не як цей перець" на фото? :mrgreen:


идите против рынка - купите в Харькове.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 20:47

  mephala написав:
  Успіх написав:
  Прораб написав:Ну та чим нижчий курс тим вищі ціни. Із грудня знову підвищення.
Піпл хаває, але скоро перестане хавати. :)
На ринку обласного центру ЗУ свіжий перець сьогодні за 5 грн. кг ніхто не брав, помідори 15-20 грн., груші 15-25 на вибір - тиша.
У магазинах одні жовтогарячі цінники, пасічник би порадувався - цінникова революція. Потрібно якось відпрацьовувати ситний євровектор але вороночка затягує.
Що тоді за куєта робиться з цінами на нерухомість в ЗУ, а саме у Львові?
Чому вони "не як цей перець" на фото? :mrgreen:


идите против рынка - купите в Харькове.

Лучше в Херсоні.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 20:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Давно цікавить одне питання.
Коли був фіксований курс, банки купували у експортерів долари (безготівкові) по курсу, близькому до офіційного (36.65-36.80). Продавали ж безготівкові долари населенню по 37.40-37.45 (великі банки, типу привата і моно). Різниця - грубо 80 копійок.
Тепер, коли курс гнучкий і опускається, банки купують у експортерів так само по курсу, близькому до курсу на міжбанку (допустим, зараз це 36.05), але курс продажу безготівкового (наголошую на цьому, щоб не казали, що причина в дорогій інкасації) долара для населення залишається загалом тим самим, що і при офіційному курсу в 36.6. Різниця виростає з 80 копійок до 130-140 копійок. В чому прикол? Чому банки не опускають курс продажу відповідно до руху на міжбанку?
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:09

  thenewepic написав:Давно цікавить одне питання.
Коли був фіксований курс, банки купували у експортерів долари (безготівкові) по курсу, близькому до офіційного (36.65-36.80). Продавали ж безготівкові долари населенню по 37.40-37.45 (великі банки, типу привата і моно). Різниця - грубо 80 копійок.
Тепер, коли курс гнучкий і опускається, банки купують у експортерів так само по курсу, близькому до курсу на міжбанку (допустим, зараз це 36.05), але курс продажу безготівкового (наголошую на цьому, щоб не казали, що причина в дорогій інкасації) долара для населення залишається загалом тим самим, що і при офіційному курсу в 36.6. Різниця виростає з 80 копійок до 130-140 копійок. В чому прикол? Чому банки не опускають курс продажу відповідно до руху на міжбанку?

Бо з прибутку треба платити податок
sens
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:19

  thenewepic написав:Чому банки не опускають курс продажу відповідно до руху на міжбанку?
потому что знают, дешевле чем курсы онлайн физлицо валюту не найдёт. Зачем ещё снижать? Многим эта операция невыгодна (хз как они делают пидрахуй). Другие онлайн обмен используют для привлечения новых клиентов. Третьи, чтобы слить куда то мусор из кассы. В итоге онлайн сравняется с курсами кассы. Как и было до войны.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:22

  Zebra написав:
  mephala написав:
  Успіх написав:Що тоді за куєта робиться з цінами на нерухомість в ЗУ, а саме у Львові?
Чому вони "не як цей перець" на фото? :mrgreen:


идите против рынка - купите в Харькове.

Лучше в Херсоні.

В хотаба
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:24

  thenewepic написав:Давно цікавить одне питання.
Коли був фіксований курс, банки купували у експортерів долари (безготівкові) по курсу, близькому до офіційного (36.65-36.80). Продавали ж безготівкові долари населенню по 37.40-37.45 (великі банки, типу привата і моно). Різниця - грубо 80 копійок.
Тепер, коли курс гнучкий і опускається, банки купують у експортерів так само по курсу, близькому до курсу на міжбанку (допустим, зараз це 36.05), але курс продажу безготівкового (наголошую на цьому, щоб не казали, що причина в дорогій інкасації) долара для населення залишається загалом тим самим, що і при офіційному курсу в 36.6. Різниця виростає з 80 копійок до 130-140 копійок. В чому прикол? Чому банки не опускають курс продажу відповідно до руху на міжбанку?

не увірували в курс Зебри
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  vitaliiangel написав:дешевле чем курсы онлайн физлицо валюту не найдёт

Фізособам не спати:
Клієнти Sense Bank зможуть придбати долари за «здоровим» курсом — 36,6. Спеціальна пропозиція діятиме тільки одну добу і почнеться о 00:00, 24 листопада https://news.finance.ua/ua/black-friday ... ursom-36-6
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