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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лис, 2023 21:39
Ой+ написав:
Фізособам не спати:
Клієнти Sense Bank зможуть придбати долари за «здоровим» курсом — 36,6. Спеціальна пропозиція діятиме тільки одну добу
там забыли признаться, что выдача будет эксклюзивно 1996ми со штампиками.
Хоть как-то непотріб сплавить...
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Додано: Чет 23 лис, 2023 21:44
flysoulfly написав: Ой+ написав:
Фізособам не спати:
Клієнти Sense Bank зможуть придбати долари за «здоровим» курсом — 36,6. Спеціальна пропозиція діятиме тільки одну добу
там забыли признаться, что выдача будет эксклюзивно 1996ми со штампиками.
Хоть как-то непотріб сплавить...
кстати я поэтому отказался.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 22:14
Zebra написав: mephala написав:
[quote="5650786:Успіх"
Ну та чим нижчий курс тим вищі ціни. Із грудня знову підвищення.
Піпл хаває, але скоро перестане хавати. На ринку обласного центру ЗУ
свіжий перець сьогодні за 5 грн. кг ніхто не брав, помідори 15-20 грн., груші 15-25 на вибір - тиша.У магазинах одні жовтогарячі цінники, пасічник би порадувався - цінникова революція. Потрібно якось відпрацьовувати ситний євровектор але вороночка затягує
.
Що тоді за куєта робиться з цінами на нерухомість в ЗУ, а саме у Львові?
Чому вони "не як цей перець" на фото?
======
идите против рынка - купите в Харькове.[/quote]
=====
Лучше в Херсоні.[/quote]
=======
В Херсоні - я вже свій шанс купити "втратив"
Тепер розглядаю квартири в Краматорську, Слов'янську, Лимані...
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