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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10972109731097410975

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 105
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
8%
8
37,00-37,50
12%
13
37,50-38,00
30%
31
38,00-38,50
25%
26
38,50-39,00
10%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
9%
9
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:39

  Ой+ написав:Фізособам не спати:
Клієнти Sense Bank зможуть придбати долари за «здоровим» курсом — 36,6. Спеціальна пропозиція діятиме тільки одну добу
там забыли признаться, что выдача будет эксклюзивно 1996ми со штампиками. :mrgreen: Хоть как-то непотріб сплавить...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:44

  flysoulfly написав:
  Ой+ написав:Фізособам не спати:
Клієнти Sense Bank зможуть придбати долари за «здоровим» курсом — 36,6. Спеціальна пропозиція діятиме тільки одну добу
там забыли признаться, что выдача будет эксклюзивно 1996ми со штампиками. :mrgreen: Хоть как-то непотріб сплавить...
кстати я поэтому отказался.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 22:14

Думаю! Дію! Багатію!©)))

  Zebra написав:
  mephala написав:[quote="5650786:Успіх"
Ну та чим нижчий курс тим вищі ціни. Із грудня знову підвищення.
Піпл хаває, але скоро перестане хавати. :)
На ринку обласного центру ЗУ свіжий перець сьогодні за 5 грн. кг ніхто не брав, помідори 15-20 грн., груші 15-25 на вибір - тиша.
У магазинах одні жовтогарячі цінники, пасічник би порадувався - цінникова революція. Потрібно якось відпрацьовувати ситний євровектор але вороночка затягує.
Що тоді за куєта робиться з цінами на нерухомість в ЗУ, а саме у Львові?
Чому вони "не як цей перець" на фото? :mrgreen:

======
идите против рынка - купите в Харькове.[/quote]
=====
Лучше в Херсоні.[/quote]

=======

В Херсоні - я вже свій шанс купити "втратив" :mrgreen:
Тепер розглядаю квартири в Краматорську, Слов'янську, Лимані... :mrgreen:
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