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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лис, 2023 21:39
Ой+ написав:
Фізособам не спати:
Клієнти Sense Bank зможуть придбати долари за «здоровим» курсом — 36,6. Спеціальна пропозиція діятиме тільки одну добу
там забыли признаться, что выдача будет эксклюзивно 1996ми со штампиками.
Хоть как-то непотріб сплавить...
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flysoulfly
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Додано: Чет 23 лис, 2023 21:44
flysoulfly написав: Ой+ написав:
Фізособам не спати:
Клієнти Sense Bank зможуть придбати долари за «здоровим» курсом — 36,6. Спеціальна пропозиція діятиме тільки одну добу
там забыли признаться, что выдача будет эксклюзивно 1996ми со штампиками.
Хоть как-то непотріб сплавить...
кстати я поэтому отказался.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 23 лис, 2023 22:14
Zebra написав: mephala написав:
[quote="5650786:Успіх"
Ну та чим нижчий курс тим вищі ціни. Із грудня знову підвищення.
Піпл хаває, але скоро перестане хавати. На ринку обласного центру ЗУ
свіжий перець сьогодні за 5 грн. кг ніхто не брав, помідори 15-20 грн., груші 15-25 на вибір - тиша.У магазинах одні жовтогарячі цінники, пасічник би порадувався - цінникова революція. Потрібно якось відпрацьовувати ситний євровектор але вороночка затягує
.
Що тоді за куєта робиться з цінами на нерухомість в ЗУ, а саме у Львові?
Чому вони "не як цей перець" на фото?
======
идите против рынка - купите в Харькове.[/quote]
=====
Лучше в Херсоні.[/quote]
=======
В Херсоні - я вже свій шанс купити "втратив"
Тепер розглядаю квартири в Краматорську, Слов'янську, Лимані...
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:09
Все оторвались от реального положения дел. Мой прогноз, через полгода будут потеряны определенные наши территории, в следствие сокращения экономической помощи будет ухудшение экономических показателей. Я не очень уверен, что я буду жив через полгода. Я ни в коем случае не буду ни с кем спорить, я нахожусь внутри процесса, я катастрофически огорчён, что власть имущие не в состоянии сделать армию под стандарты НАТО, наша бумажная армия скорее напоминает армию времён маршала Тухачевского и Блюхера, любой командир роты должен несколько миллионов гривен государству, потому что потерянное в боях имущество невозможно списать с командира роты, а зелёный президент не подписывает принятый радой закон об упрощённом списании имущества во время боевых действий.
Чтобы вы понимали зелёных дибилов, за командиром танка закреплён танк стоимость 25 миллионов гривен, танк подбит, часть экипажа погибла, раненный командир танка уполз. Приезжает аудит, и говорит где танк, почему нет видео и фото фиксации поврежденной техники. На левом берегу проебали противогазы, потому что эвакуировали убитых и раненных. Военная полиция пишет, доложите почему не предприняли должных мер для эвакуации повреждённых при обстреле противогазов. Шта ???
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freeze
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:11
freeze написав:
Все оторвались от реального положения дел. Мой прогноз, через полгода будут потеряны определенные наши территории,
уточните,пож-ста, какие именно территории?
и пож-ста, не паникуйте, у орков ещё хуже, во всяком случае не лучше с бюрократией
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Yuri_61
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:22
Yuri_61 написав: freeze написав:
Все оторвались от реального положения дел. Мой прогноз, через полгода будут потеряны определенные наши территории,
уточните,пож-ста, какие именно территории?
и пож-ста, не паникуйте, у орков ещё хуже, во всяком случае не лучше с бюрократией
Я и не паникую, я констатирую факт, орки при любой возможности окапываются как тараканы, подгоняют технику, куча бригад таджиков копают и строят укрепления. У нас в бригаде один, читайте по буквам один экскаватор. Причём куча строительной техники обновляют дорогу Херсон - Николаев. У меня нет слов, одни матерные выражения. Вообще что происходит ?
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freeze
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