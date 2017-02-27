Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:09

Все оторвались от реального положения дел. Мой прогноз, через полгода будут потеряны определенные наши территории, в следствие сокращения экономической помощи будет ухудшение экономических показателей. Я не очень уверен, что я буду жив через полгода. Я ни в коем случае не буду ни с кем спорить, я нахожусь внутри процесса, я катастрофически огорчён, что власть имущие не в состоянии сделать армию под стандарты НАТО, наша бумажная армия скорее напоминает армию времён маршала Тухачевского и Блюхера, любой командир роты должен несколько миллионов гривен государству, потому что потерянное в боях имущество невозможно списать с командира роты, а зелёный президент не подписывает принятый радой закон об упрощённом списании имущества во время боевых действий.

Чтобы вы понимали зелёных дибилов, за командиром танка закреплён танк стоимость 25 миллионов гривен, танк подбит, часть экипажа погибла, раненный командир танка уполз. Приезжает аудит, и говорит где танк, почему нет видео и фото фиксации поврежденной техники. На левом берегу проебали противогазы, потому что эвакуировали убитых и раненных. Военная полиция пишет, доложите почему не предприняли должных мер для эвакуации повреждённых при обстреле противогазов. Шта ???