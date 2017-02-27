mephala написав:[quote="5650786:Успіх" Ну та чим нижчий курс тим вищі ціни. Із грудня знову підвищення. Піпл хаває, але скоро перестане хавати. На ринку обласного центру ЗУ свіжий перець сьогодні за 5 грн. кг ніхто не брав, помідори 15-20 грн., груші 15-25 на вибір - тиша. У магазинах одні жовтогарячі цінники, пасічник би порадувався - цінникова революція. Потрібно якось відпрацьовувати ситний євровектор але вороночка затягує.
Що тоді за куєта робиться з цінами на нерухомість в ЗУ, а саме у Львові? Чому вони "не як цей перець" на фото?
====== идите против рынка - купите в Харькове.[/quote] ===== Лучше в Херсоні.[/quote]
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В Херсоні - я вже свій шанс купити "втратив" Тепер розглядаю квартири в Краматорську, Слов'янську, Лимані...
Все оторвались от реального положения дел. Мой прогноз, через полгода будут потеряны определенные наши территории, в следствие сокращения экономической помощи будет ухудшение экономических показателей. Я не очень уверен, что я буду жив через полгода. Я ни в коем случае не буду ни с кем спорить, я нахожусь внутри процесса, я катастрофически огорчён, что власть имущие не в состоянии сделать армию под стандарты НАТО, наша бумажная армия скорее напоминает армию времён маршала Тухачевского и Блюхера, любой командир роты должен несколько миллионов гривен государству, потому что потерянное в боях имущество невозможно списать с командира роты, а зелёный президент не подписывает принятый радой закон об упрощённом списании имущества во время боевых действий. Чтобы вы понимали зелёных дибилов, за командиром танка закреплён танк стоимость 25 миллионов гривен, танк подбит, часть экипажа погибла, раненный командир танка уполз. Приезжает аудит, и говорит где танк, почему нет видео и фото фиксации поврежденной техники. На левом берегу проебали противогазы, потому что эвакуировали убитых и раненных. Военная полиция пишет, доложите почему не предприняли должных мер для эвакуации повреждённых при обстреле противогазов. Шта ???
freeze написав:Все оторвались от реального положения дел. Мой прогноз, через полгода будут потеряны определенные наши территории,
уточните,пож-ста, какие именно территории? и пож-ста, не паникуйте, у орков ещё хуже, во всяком случае не лучше с бюрократией
Я и не паникую, я констатирую факт, орки при любой возможности окапываются как тараканы, подгоняют технику, куча бригад таджиков копают и строят укрепления. У нас в бригаде один, читайте по буквам один экскаватор. Причём куча строительной техники обновляют дорогу Херсон - Николаев. У меня нет слов, одни матерные выражения. Вообще что происходит ?
freeze написав:Все оторвались от реального положения дел. Мой прогноз, через полгода будут потеряны определенные наши территории,
уточните,пож-ста, какие именно территории? и пож-ста, не паникуйте, у орков ещё хуже, во всяком случае не лучше с бюрократией
Я и не паникую, я констатирую факт, орки при любой возможности окапываются как тараканы, подгоняют технику, куча бригад таджиков копают и строят укрепления. У нас в бригаде один, читайте по буквам один экскаватор. Причём куча строительной техники обновляют дорогу Херсон - Николаев. У меня нет слов, одни матерные выражения. Вообще что происходит ?
freeze написав:Все оторвались от реального положения дел. Мой прогноз, через полгода будут потеряны определенные наши территории
Забанят. Я еще полгода назад говорил, что нас ждет отступление в 2024, а в 2025 полное фиаско и капитуляция. Политическое руководство страны не в адеквате, местная власть на местах - тоже. Законы военного времени не ужесточаются и не исполняются, особенно за коррупцию и марнотратство на ненужные стадионы и брукивку. По Чернигову тоже самое, экскаваторы все эти полтора года рыли трубопроводы - западные партнеры грантов насыпали. Вместо того, чтоб рыть укрепления где то на фронте. Да и вообще какая коммерческая техника задействована армией? Только та, что наверно была на балансе и волонтеры подогнали.
Меня поражают сборы на лодки и моторы к ним. Стоит в масштабе коррупции копейки, но чтоб форсировать Днепр для морской пехоты собирают на лодки. Это просто ржака.
freeze написав:Все оторвались от реального положения дел. Мой прогноз, через полгода будут потеряны определенные наши территории, в следствие сокращения экономической помощи будет ухудшение экономических показателей. Я не очень уверен, что я буду жив через полгода. Я ни в коем случае не буду ни с кем спорить, я нахожусь внутри процесса, я катастрофически огорчён, что власть имущие не в состоянии сделать армию под стандарты НАТО, наша бумажная армия скорее напоминает армию времён маршала Тухачевского и Блюхера, любой командир роты должен несколько миллионов гривен государству, потому что потерянное в боях имущество невозможно списать с командира роты, а зелёный президент не подписывает принятый радой закон об упрощённом списании имущества во время боевых действий. Чтобы вы понимали зелёных дибилов, за командиром танка закреплён танк стоимость 25 миллионов гривен, танк подбит, часть экипажа погибла, раненный командир танка уполз. Приезжает аудит, и говорит где танк, почему нет видео и фото фиксации поврежденной техники. На левом берегу проебали противогазы, потому что эвакуировали убитых и раненных. Военная полиция пишет, доложите почему не предприняли должных мер для эвакуации повреждённых при обстреле противогазов. Шта ???
в этом виноваты не именно зеленые. это идеология вообще нашей власти. как следать такие законы что бы им было хорошо и безконтрольно а рядовых граждан иметь в хвост и гриву. даже банально вспомните что только под давдением западных партнеров приняли закон про пожизненный мониторинг верхушки власти. а они ж хотели что только 5 лет после должности и все - дальше ты свободен. ведь все просто решается - тотальный контроль дохов-расходов и стане понятно кто честно платит и живет а кто ворует, берет взятки или уклоняется от налогов. но это никому не интиресно - так же на самих себя можно выйти.