Добавлю вишенку на торте.
Это идеология не власти, но социума.
'Бая ругаешь, а сам баем хочешь стать'
Зерна лжи проросли и приносят плоды.
Бестолковость вкупе с воровством - это просто удвоенный рывок вниз.
Это идеология свиней у корыта.
Во время угрозы ощериться, но лишь слегка притихло - снова начинается возня за тоже самое.
Там где не воруют, где нельзя украсть - борьба за то, чтоб ничего не делать и больше получать.
То же воровство по сути.
И самое интересное ужасное, что читая про УНР1918-1920, встречаешь на каждом шагу тоже самое - борьба за власть, ресурсы, некомпетентность, и как результат...Результат известен.