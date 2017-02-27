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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10973109741097510976

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 105
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
8%
8
37,00-37,50
12%
13
37,50-38,00
30%
31
38,00-38,50
25%
26
38,50-39,00
10%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
9%
9
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:49

Добавлю вишенку на торте.
Это идеология не власти, но социума.
'Бая ругаешь, а сам баем хочешь стать'
Зерна лжи проросли и приносят плоды.
Бестолковость вкупе с воровством - это просто удвоенный рывок вниз.

Это идеология свиней у корыта.

Во время угрозы ощериться, но лишь слегка притихло - снова начинается возня за тоже самое.

Там где не воруют, где нельзя украсть - борьба за то, чтоб ничего не делать и больше получать.
То же воровство по сути.

И самое интересное ужасное, что читая про УНР1918-1920, встречаешь на каждом шагу тоже самое - борьба за власть, ресурсы, некомпетентность, и как результат...Результат известен.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 03:04

  Zebra написав:
  freeze написав:Все оторвались от реального положения дел. Мой прогноз, через полгода будут потеряны определенные наши территории

Забанят. Я еще полгода назад говорил, что нас ждет отступление в 2024, а в 2025 полное фиаско и капитуляция. Политическое руководство страны не в адеквате, местная власть на местах - тоже. Законы военного времени не ужесточаются и не исполняются, особенно за коррупцию и марнотратство на ненужные стадионы и брукивку.
По Чернигову тоже самое, экскаваторы все эти полтора года рыли трубопроводы - западные партнеры грантов насыпали. Вместо того, чтоб рыть укрепления где то на фронте.
Да и вообще какая коммерческая техника задействована армией? Только та, что наверно была на балансе и волонтеры подогнали.

Меня поражают сборы на лодки и моторы к ним. Стоит в масштабе коррупции копейки, но чтоб форсировать Днепр для морской пехоты собирают на лодки. Это просто ржака.

Неважно теперь кто и что говорил, кто и что подтирал, а кто семафорил, важно, что не факт, что они успеют подтереться отталкиаясь от последствий своих непродуманных и глупых решений изолировать людей от информации и обсуждения текущего состояния дел. Многим и здесь не впору правда лишь по одному не осмысленному и не писанному "закону" - "она не на часи", и так было всегда.
Пусть жуют последствия не морщась.
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