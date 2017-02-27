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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:49
Добавлю вишенку на торте.
Это идеология не власти, но социума.
'Бая ругаешь, а сам баем хочешь стать'
Зерна лжи проросли и приносят плоды.
Бестолковость вкупе с воровством - это просто удвоенный рывок вниз.
Это идеология свиней у корыта.
Во время угрозы ощериться, но лишь слегка притихло - снова начинается возня за тоже самое.
Там где не воруют, где нельзя украсть - борьба за то, чтоб ничего не делать и больше получать.
То же воровство по сути.
И самое интересное ужасное, что читая про УНР1918-1920, встречаешь на каждом шагу тоже самое - борьба за власть, ресурсы, некомпетентность, и как результат...Результат известен.
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 03:04
Zebra написав: freeze написав:
Все оторвались от реального положения дел. Мой прогноз, через полгода будут потеряны определенные наши территории
Забанят. Я еще полгода назад говорил, что нас ждет отступление в 2024, а в 2025 полное фиаско и капитуляция. Политическое руководство страны не в адеквате, местная власть на местах - тоже. Законы военного времени не ужесточаются и не исполняются, особенно за коррупцию и марнотратство на ненужные стадионы и брукивку.
По Чернигову тоже самое, экскаваторы все эти полтора года рыли трубопроводы - западные партнеры грантов насыпали. Вместо того, чтоб рыть укрепления где то на фронте.
Да и вообще какая коммерческая техника задействована армией? Только та, что наверно была на балансе и волонтеры подогнали.
Меня поражают сборы на лодки и моторы к ним. Стоит в масштабе коррупции копейки, но чтоб форсировать Днепр для морской пехоты собирают на лодки. Это просто ржака.
Неважно теперь кто и что говорил, кто и что подтирал, а кто семафорил, важно, что не факт, что они успеют подтереться отталкиаясь от последствий своих непродуманных и глупых решений изолировать людей от информации и обсуждения текущего состояния дел. Многим и здесь не впору правда лишь по одному не осмысленному и не писанному "закону" - "она не на часи", и так было всегда.
Пусть жуют последствия не морщась.
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 07:11
Yuri_61 написав: freeze написав:
Все оторвались от реального положения дел. Мой прогноз, через полгода будут потеряны определенные наши территории,
уточните,пож-ста, какие именно территории?
и пож-ста, не паникуйте, у орков ещё хуже, во всяком случае не лучше с бюрократией
В них ресурсу більше. вони можуть собі це дозволити. Ми не можемо. Нас менше. А 2024 грошей європа може не дати або дати дуже мало. В них вже своїх проблем багато.
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