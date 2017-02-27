Zebra написав:

freeze написав: Все оторвались от реального положения дел. Мой прогноз, через полгода будут потеряны определенные наши территории Все оторвались от реального положения дел. Мой прогноз, через полгода будут потеряны определенные наши территории

Забанят. Я еще полгода назад говорил, что нас ждет отступление в 2024, а в 2025 полное фиаско и капитуляция. Политическое руководство страны не в адеквате, местная власть на местах - тоже. Законы военного времени не ужесточаются и не исполняются, особенно за коррупцию и марнотратство на ненужные стадионы и брукивку.По Чернигову тоже самое, экскаваторы все эти полтора года рыли трубопроводы - западные партнеры грантов насыпали. Вместо того, чтоб рыть укрепления где то на фронте.Да и вообще какая коммерческая техника задействована армией? Только та, что наверно была на балансе и волонтеры подогнали.Меня поражают сборы на лодки и моторы к ним. Стоит в масштабе коррупции копейки, но чтоб форсировать Днепр для морской пехоты собирают на лодки. Это просто ржака.