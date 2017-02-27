|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лис, 2023 21:39
Ой+ написав:
Фізособам не спати:
Клієнти Sense Bank зможуть придбати долари за «здоровим» курсом — 36,6. Спеціальна пропозиція діятиме тільки одну добу
там забыли признаться, что выдача будет эксклюзивно 1996ми со штампиками.
Хоть как-то непотріб сплавить...
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 3769
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1350 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лис, 2023 21:44
flysoulfly написав: Ой+ написав:
Фізособам не спати:
Клієнти Sense Bank зможуть придбати долари за «здоровим» курсом — 36,6. Спеціальна пропозиція діятиме тільки одну добу
там забыли признаться, что выдача будет эксклюзивно 1996ми со штампиками.
Хоть как-то непотріб сплавить...
кстати я поэтому отказался.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20696
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2311 раз.
- Подякували: 3285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 07:41
Глянемо на скільки Сенс продавить готівковий курс своїм доларом по 36.6
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1832
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 312 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 07:44
Дюрі-бачі написав:
Глянемо на скільки Сенс продавить готівковий курс своїм доларом по 36.6
Вчора готівковий впав на 15 копійок. Доречі тримісячний депозит у гривні поки що у деяких випадках і банках більше приносить прибутку. Вбачаю що якщо давно відкладали ремонт або покупку і не маєте можливості поїхати саме час робити висновки і покупки. Де хто з військових вже озвучує песимістичні сценарії і не тільки,поки є ресурс можна зайнятися
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14899
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 815 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:27
Дюрі-бачі написав:
Глянемо на скільки Сенс продавить готівковий курс своїм доларом по 36.6
у обменок, банков и оптов "кончится бумага"
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 3769
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1350 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:44
хороший белый бакс оптом уже принимают по цене ниже продажи Приватовского хлама.
"...не долго фраер танцевал..."
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 3769
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1350 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:50
Дюрі-бачі написав:
Глянемо на скільки Сенс продавить готівковий курс своїм доларом по 36.6
не переоцінюйте , ця акція всього на день)
-
bems654556
-
-
- Повідомлень: 138
- З нами з: 25.02.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:53
flysoulfly написав:
хороший белый бакс оптом
уже принимают по цене ниже продажи Приватовского хлама.
"...не долго фраер танцевал..."
Це до чого?)
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14899
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 815 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:53
bems654556 написав: Дюрі-бачі написав:
Глянемо на скільки Сенс продавить готівковий курс своїм доларом по 36.6
не переоцінюйте , ця акція всього на день)
тем более эффект появится не раньше чем через 5 дней.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8733
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 1008 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:56
flysoulfly написав:
хороший белый бакс оптом
уже принимают по цене ниже продажи Приватовского хлама.
"...не долго фраер танцевал..."
Це до чого?)
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14899
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 815 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|33412
|36484074
|
П'ят 24 лис, 2023 09:43
чик
|
|1865
|13027212
|
Чет 19 жов, 2023 21:12
Успіх
|
|7976
|22992297
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|