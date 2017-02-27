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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10972109731097410975

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 105
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
8%
8
37,00-37,50
12%
13
37,50-38,00
30%
31
38,00-38,50
25%
26
38,50-39,00
10%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
9%
9
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:39

  Ой+ написав:Фізособам не спати:
Клієнти Sense Bank зможуть придбати долари за «здоровим» курсом — 36,6. Спеціальна пропозиція діятиме тільки одну добу
там забыли признаться, что выдача будет эксклюзивно 1996ми со штампиками. :mrgreen: Хоть как-то непотріб сплавить...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:44

  flysoulfly написав:
  Ой+ написав:Фізособам не спати:
Клієнти Sense Bank зможуть придбати долари за «здоровим» курсом — 36,6. Спеціальна пропозиція діятиме тільки одну добу
там забыли признаться, что выдача будет эксклюзивно 1996ми со штампиками. :mrgreen: Хоть как-то непотріб сплавить...
кстати я поэтому отказался.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 07:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Глянемо на скільки Сенс продавить готівковий курс своїм доларом по 36.6
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 07:44

  Дюрі-бачі написав:Глянемо на скільки Сенс продавить готівковий курс своїм доларом по 36.6

Вчора готівковий впав на 15 копійок. Доречі тримісячний депозит у гривні поки що у деяких випадках і банках більше приносить прибутку. Вбачаю що якщо давно відкладали ремонт або покупку і не маєте можливості поїхати саме час робити висновки і покупки. Де хто з військових вже озвучує песимістичні сценарії і не тільки,поки є ресурс можна зайнятися
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:27

  Дюрі-бачі написав:Глянемо на скільки Сенс продавить готівковий курс своїм доларом по 36.6

у обменок, банков и оптов "кончится бумага"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:44

хороший белый бакс оптом уже принимают по цене ниже продажи Приватовского хлама.

"...не долго фраер танцевал..."
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:50

  Дюрі-бачі написав:Глянемо на скільки Сенс продавить готівковий курс своїм доларом по 36.6



не переоцінюйте , ця акція всього на день)
bems654556
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:53

  flysoulfly написав:хороший белый бакс оптом уже принимают по цене ниже продажи Приватовского хлама.

"...не долго фраер танцевал..."

Це до чого?)
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:53

  bems654556 написав:
  Дюрі-бачі написав:Глянемо на скільки Сенс продавить готівковий курс своїм доларом по 36.6



не переоцінюйте , ця акція всього на день)


тем более эффект появится не раньше чем через 5 дней.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:56

  flysoulfly написав:хороший белый бакс оптом уже принимают по цене ниже продажи Приватовского хлама.

"...не долго фраер танцевал..."

Це до чого?)
sens
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