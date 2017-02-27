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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:46
Дюрі-бачі написав:
Глянемо на скільки Сенс продавить готівковий курс своїм доларом по 36.6
Думаю що не дуже, бо вже кінець місяця - 90% людей вже встигло там конвертнутися))
Наприклад, flysoulfly...
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asti
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:51
asti написав: Дюрі-бачі написав:
Глянемо на скільки Сенс продавить готівковий курс своїм доларом по 36.6
Думаю що не дуже, бо вже кінець місяця - 90% людей вже встигло там конвертнутися))
Наприклад, flysoulfly...
кстати хорошее замечание. они бы еще 30.11 акцию провели. когда все кто хотел уже обменялись.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:55
vitaliiangel написав: asti написав: Дюрі-бачі написав:
Глянемо на скільки Сенс продавить готівковий курс своїм доларом по 36.6
Думаю що не дуже, бо вже кінець місяця - 90% людей вже встигло там конвертнутися))
Наприклад, flysoulfly...
кстати хорошее замечание. они бы еще 30.11 акцию провели. когда все кто хотел уже обменялись.
а там кто то конвертился по 37,3 с неизвестным выхлопом на выходе?
ИМХО акция не на пустом месте - видать народ на выход постоянно шел последние месяцы.
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mephala
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:56
vitaliiangel написав: asti написав: Дюрі-бачі написав:
Глянемо на скільки Сенс продавить готівковий курс своїм доларом по 36.6
Думаю що не дуже, бо вже кінець місяця - 90% людей вже встигло там конвертнутися))
Наприклад, flysoulfly...
кстати хорошее замечание. они бы еще 30.11 акцию провели. когда все кто хотел уже обменялись.
Банк отримав репутаційний зиск
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:58
mephala написав:
а там кто то конвертился по 37,3 с неизвестным выхлопом на выходе?
ниже 37,3 пока вроде не упали (не берём 96й год) в теории можно было 30коп. заработать.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:07
Странная ситуация, курс ком рисует рост на межбанке,
а укрдилинг падение... Кому верить?!
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asti
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:10
asti написав:
А к слову, в сенсе можно 2 трехмесячных в один день открыть или нет? - У меня ещё не весь лимит выбран))
Два точно можна.
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:12
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