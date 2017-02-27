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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10973109741097510976

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 105
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
8%
8
37,00-37,50
12%
13
37,50-38,00
30%
31
38,00-38,50
25%
26
38,50-39,00
10%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
9%
9
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:46

  Дюрі-бачі написав:Глянемо на скільки Сенс продавить готівковий курс своїм доларом по 36.6
Думаю що не дуже, бо вже кінець місяця - 90% людей вже встигло там конвертнутися))
Наприклад, flysoulfly...;) ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:51

  asti написав:
  Дюрі-бачі написав:Глянемо на скільки Сенс продавить готівковий курс своїм доларом по 36.6
Думаю що не дуже, бо вже кінець місяця - 90% людей вже встигло там конвертнутися))
Наприклад, flysoulfly...;) ;)

кстати хорошее замечание. они бы еще 30.11 акцию провели. когда все кто хотел уже обменялись.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:55

  vitaliiangel написав:
  asti написав:
  Дюрі-бачі написав:Глянемо на скільки Сенс продавить готівковий курс своїм доларом по 36.6
Думаю що не дуже, бо вже кінець місяця - 90% людей вже встигло там конвертнутися))
Наприклад, flysoulfly...;) ;)

кстати хорошее замечание. они бы еще 30.11 акцию провели. когда все кто хотел уже обменялись.


а там кто то конвертился по 37,3 с неизвестным выхлопом на выходе? :shock:
ИМХО акция не на пустом месте - видать народ на выход постоянно шел последние месяцы.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:56

  vitaliiangel написав:
  asti написав:
  Дюрі-бачі написав:Глянемо на скільки Сенс продавить готівковий курс своїм доларом по 36.6
Думаю що не дуже, бо вже кінець місяця - 90% людей вже встигло там конвертнутися))
Наприклад, flysoulfly...;) ;)

кстати хорошее замечание. они бы еще 30.11 акцию провели. когда все кто хотел уже обменялись.

Банк отримав репутаційний зиск
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:58

  mephala написав:а там кто то конвертился по 37,3 с неизвестным выхлопом на выходе?
ниже 37,3 пока вроде не упали (не берём 96й год) в теории можно было 30коп. заработать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:06

А к слову, в сенсе можно 2 трехмесячных в один день открыть или нет? - У меня ещё не весь лимит выбран)) :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:07

Странная ситуация, курс ком рисует рост на межбанке,
а укрдилинг падение... Кому верить?!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:А к слову, в сенсе можно 2 трехмесячных в один день открыть или нет? - У меня ещё не весь лимит выбран)) :) :)
Два точно можна.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:12

  lel написав:
asti написав:А к слову, в сенсе можно 2 трехмесячных в один день открыть или нет? - У меня ещё не весь лимит выбран)) :) :)
Два точно можна.
Спасибо, годится!! :) :)
asti
 
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