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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10974109751097610977

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 105
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
8%
8
37,00-37,50
12%
13
37,50-38,00
30%
31
38,00-38,50
25%
26
38,50-39,00
10%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
9%
9
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:Странная ситуация, курс ком рисует рост на межбанке,
а укрдилинг падение... Кому верить?!
Беріть середній курс
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:00

  asti написав:Странная ситуация, курс ком рисует рост на межбанке,
а укрдилинг падение... Кому верить?!
до 13 был рост. сейчас падение есть упорное ощущение что нац.банк хочет продавить рынок еще на 1 грн, очень активно загоняя народ в гривну.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:43

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................24.11.2023..........27.11.2023
дата розрахунку.................23.11.2023...........24.11.2023
Євро....................................39,2700................39,3580
Долар США.........................36,0143................36,0487...+0.10%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
24.11.2023.......................36,0270

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0918 (вчера 1.0904) +0.13%

После вчерашней ТОМной сессии, сегодняшняя отличалась оборотами несколько выше обычных. Несмотря на это, началась сессия достаточно спокойно.
Справочный курс прибавил относительно действующего официального менее 1.5 копеек.
В середине дня перекос между спросом и предложением увеличился, и регулятор позволил котировкам подрасти.
Официальный курс оказался выше справочного более, чем на 2 копейки. Это примерно соответствует росту котировок после полудня на 4 - 8 копеек.

Индекс доллара DXY в 15-00 103.63 (вчера 103.75)
Полный штиль, чего и следовало ожидать от американского праздника.
....................................................
  asti написав:Странная ситуация, курс ком рисует рост на межбанке,
а укрдилинг падение... Кому верить?!

Верить в наше время нельзя никому, даже себе. (с)
Если сопоставлять графики со средневзвешенными курсами, до 12 график Курса выглядит чуть ниже реального, а график Укрдилинга - чуть выше.
Послеполуденный рост Укрдилинг показал с большим опозданием.
Оценить величину роста по официальному курсу, не зная динамику оборотов, не представляется возможным. Поэтому и оценить достоверность данных Курса я не возьмусь, да и очень трудно оценить реальную динамику по графику с нелинейной шкалой времени.
ЗЫ Т.к. по слухам с полей, регулятор интервенит, удовлетворяя заявки на покупку, ориентироваться нужно по графикам покупки с поправкой на степень доверия.
Сибарит
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