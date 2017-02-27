Беріть середній курсasti написав:Странная ситуация, курс ком рисует рост на межбанке,
а укрдилинг падение... Кому верить?!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:59
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Беріть середній курс
Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:00
Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:43
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................24.11.2023..........27.11.2023
дата розрахунку.................23.11.2023...........24.11.2023
Євро....................................39,2700................39,3580
Долар США.........................36,0143................36,0487...+0.10%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
24.11.2023.......................36,0270
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0918 (вчера 1.0904) +0.13%
После вчерашней ТОМной сессии, сегодняшняя отличалась оборотами несколько выше обычных. Несмотря на это, началась сессия достаточно спокойно.
Справочный курс прибавил относительно действующего официального менее 1.5 копеек.
В середине дня перекос между спросом и предложением увеличился, и регулятор позволил котировкам подрасти.
Официальный курс оказался выше справочного более, чем на 2 копейки. Это примерно соответствует росту котировок после полудня на 4 - 8 копеек.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.63 (вчера 103.75)
Полный штиль, чего и следовало ожидать от американского праздника.
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Верить в наше время нельзя никому, даже себе. (с)
Если сопоставлять графики со средневзвешенными курсами, до 12 график Курса выглядит чуть ниже реального, а график Укрдилинга - чуть выше.
Послеполуденный рост Укрдилинг показал с большим опозданием.
Оценить величину роста по официальному курсу, не зная динамику оборотов, не представляется возможным. Поэтому и оценить достоверность данных Курса я не возьмусь, да и очень трудно оценить реальную динамику по графику с нелинейной шкалой времени.
ЗЫ Т.к. по слухам с полей, регулятор интервенит, удовлетворяя заявки на покупку, ориентироваться нужно по графикам покупки с поправкой на степень доверия.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:34
Стратегія стратегічного стратега©)))
Не буду казати скільки скирди у відсотковому відношені я САМ загнав себе і свою дружину в гривню, так як це в основному на довгу дистанцію... Але!
Але в планах з Нового року - майже строго заходити свіжаком у долар/клуб200
Хоча, може за місяць часу, ще підкорегую свою стратегію))
Але, ще і ремонт "під оренду" чекає... - точніше, забудовник таки хоче дозатягувати всі найостанніші терміни і здась, думаю, вже наступного місяця.
п.с.
На рахунок "є-оселі/є-іпотеки" передумав...(брати ще одну смарт-квартиру)
Так як війна стала, взагалі, НЕ передбачуваною!
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 24 лис, 2023 17:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:35
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:53
Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:58
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:15
У Львові за будинок в передмісті ціни не складуть.
Я вже мав одного часу на руках 150К і нічого не знайшов, хіба зовсім забиті локації де будинок стоїть а навпроти ліс і жодної інфраструктури.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:32
А какая вообще на текущий момент ситуация с 1996 и старее? Банки смотрю выдают такие купюры аж бегом. А брать тоже берут без проблем? Или чисто на депозит, чтобы потом получить более новыми? Соседка-пенсионерка сегодня подходила, спрашивала "сынок, вот у меня на черный день такие долиры есть, они еще хорошие?" И показывает мне 1991 и 1990 года по 50 и 100. У стариков наверняка и такие по матрасам еще лежат.
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