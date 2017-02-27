Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:43

asti написав: Странная ситуация, курс ком рисует рост на межбанке,

а укрдилинг падение... Кому верить?! Странная ситуация, курс ком рисует рост на межбанке,а укрдилинг падение... Кому верить?!

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..................24.11.2023..........27.11.2023дата розрахунку.................23.11.2023...........24.11.2023Євро....................................39,2700................39,3580Долар США.........................36,0143...................+0.10%Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0024.11.2023.......................36,0270Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.0904) +0.13%После вчерашней ТОМной сессии, сегодняшняя отличалась оборотами несколько выше обычных. Несмотря на это, началась сессия достаточно спокойно.Справочный курс прибавил относительно действующего официального менее 1.5 копеек.В середине дня перекос между спросом и предложением увеличился, и регулятор позволил котировкам подрасти.Официальный курс оказался выше справочного более, чем на 2 копейки. Это примерно соответствует росту котировок после полудня на 4 - 8 копеек.Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 103.75)Полный штиль, чего и следовало ожидать от американского праздника.....................................................Верить в наше время нельзя никому, даже себе. (с)Если сопоставлять графики со средневзвешенными курсами, до 12 график Курса выглядит чуть ниже реального, а график Укрдилинга - чуть выше.Послеполуденный рост Укрдилинг показал с большим опозданием.Оценить величину роста по официальному курсу, не зная динамику оборотов, не представляется возможным. Поэтому и оценить достоверность данных Курса я не возьмусь, да и очень трудно оценить реальную динамику по графику с нелинейной шкалой времени.ЗЫ Т.к. по слухам с полей, регулятор интервенит, удовлетворяя заявки на покупку, ориентироваться нужно по графикам покупки с поправкой на степень доверия.