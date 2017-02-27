RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10975109761097710978>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 105
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
8%
8
37,00-37,50
12%
13
37,50-38,00
30%
31
38,00-38,50
25%
26
38,50-39,00
10%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
9%
9
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:Странная ситуация, курс ком рисует рост на межбанке,
а укрдилинг падение... Кому верить?!
Беріть середній курс
Boundless
 
Повідомлень: 2122
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:00

  asti написав:Странная ситуация, курс ком рисует рост на межбанке,
а укрдилинг падение... Кому верить?!
до 13 был рост. сейчас падение есть упорное ощущение что нац.банк хочет продавить рынок еще на 1 грн, очень активно загоняя народ в гривну.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20708
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2312 раз.
Подякували: 3287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:43

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................24.11.2023..........27.11.2023
дата розрахунку.................23.11.2023...........24.11.2023
Євро....................................39,2700................39,3580
Долар США.........................36,0143................36,0487...+0.10%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
24.11.2023.......................36,0270

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0918 (вчера 1.0904) +0.13%

После вчерашней ТОМной сессии, сегодняшняя отличалась оборотами несколько выше обычных. Несмотря на это, началась сессия достаточно спокойно.
Справочный курс прибавил относительно действующего официального менее 1.5 копеек.
В середине дня перекос между спросом и предложением увеличился, и регулятор позволил котировкам подрасти.
Официальный курс оказался выше справочного более, чем на 2 копейки. Это примерно соответствует росту котировок после полудня на 4 - 8 копеек.

Индекс доллара DXY в 15-00 103.63 (вчера 103.75)
Полный штиль, чего и следовало ожидать от американского праздника.
....................................................
  asti написав:Странная ситуация, курс ком рисует рост на межбанке,
а укрдилинг падение... Кому верить?!

Верить в наше время нельзя никому, даже себе. (с)
Если сопоставлять графики со средневзвешенными курсами, до 12 график Курса выглядит чуть ниже реального, а график Укрдилинга - чуть выше.
Послеполуденный рост Укрдилинг показал с большим опозданием.
Оценить величину роста по официальному курсу, не зная динамику оборотов, не представляется возможным. Поэтому и оценить достоверность данных Курса я не возьмусь, да и очень трудно оценить реальную динамику по графику с нелинейной шкалой времени.
ЗЫ Т.к. по слухам с полей, регулятор интервенит, удовлетворяя заявки на покупку, ориентироваться нужно по графикам покупки с поправкой на степень доверия.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7249
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6199 раз.
Подякували: 20366 раз.
 
Профіль
116
66
33
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:34

Стратегія стратегічного стратега©)))

  vitaliiangel написав:очень активно загоняя народ в гривну.
Не буду казати скільки скирди у відсотковому відношені я САМ загнав себе і свою дружину в гривню, так як це в основному на довгу дистанцію... Але!
Але в планах з Нового року - майже строго заходити свіжаком у долар/клуб200 ;)
Хоча, може за місяць часу, ще підкорегую свою стратегію))
Але, ще і ремонт "під оренду" чекає... - точніше, забудовник таки хоче дозатягувати всі найостанніші терміни і здась, думаю, вже наступного місяця.

п.с.
На рахунок "є-оселі/є-іпотеки" передумав...(брати ще одну смарт-квартиру)
Так як війна стала, взагалі, НЕ передбачуваною! :shock:
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 24 лис, 2023 17:38, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 5554
З нами з: 18.03.21
Подякував: 214 раз.
Подякували: 833 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  mephala написав:тем более эффект появится не раньше чем через 5 дней.
я сьогодні трохи злив готівкового $ для обміну і бачив як в обміннику продавили курс прийому на 20 коп.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1837
З нами з: 29.07.22
Подякував: 312 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:53

  Дюрі-бачі написав:
  mephala написав:тем более эффект появится не раньше чем через 5 дней.
я сьогодні трохи злив готівкового $ для обміну і бачив як в обміннику продавили курс прийому на 20 коп.

Я позавчора в обміннику злив 1996 рік ....і сьогодні в сенсі відкупився на 50к
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2403
З нами з: 26.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:передумав...(брати ще одну смарт-квартиру)

правильно, купи будинок у передмісті 199м2
prodigy
 
Повідомлень: 10304
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3202 раз.
Подякували: 3245 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:15

  prodigy написав:
  Успіх написав:передумав...(брати ще одну смарт-квартиру)

правильно, купи будинок у передмісті 199м2

У Львові за будинок в передмісті ціни не складуть.
Я вже мав одного часу на руках 150К і нічого не знайшов, хіба зовсім забиті локації де будинок стоїть а навпроти ліс і жодної інфраструктури.
sailed
 
Повідомлень: 599
З нами з: 24.05.16
Подякував: 32 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:32

  lov2108 написав:Я позавчора в обміннику злив 1996 рік ....і сьогодні в сенсі відкупився на 50к

А какая вообще на текущий момент ситуация с 1996 и старее? Банки смотрю выдают такие купюры аж бегом. А брать тоже берут без проблем? Или чисто на депозит, чтобы потом получить более новыми? Соседка-пенсионерка сегодня подходила, спрашивала "сынок, вот у меня на черный день такие долиры есть, они еще хорошие?" И показывает мне 1991 и 1990 года по 50 и 100. У стариков наверняка и такие по матрасам еще лежат.
yuri_m
 
Повідомлень: 1195
З нами з: 25.11.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 862 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 19:46

  yuri_m написав:
  lov2108 написав:Я позавчора в обміннику злив 1996 рік ....і сьогодні в сенсі відкупився на 50к

А какая вообще на текущий момент ситуация с 1996 и старее? Банки смотрю выдают такие купюры аж бегом. А брать тоже берут без проблем? Или чисто на депозит, чтобы потом получить более новыми? Соседка-пенсионерка сегодня подходила, спрашивала "сынок, вот у меня на черный день такие долиры есть, они еще хорошие?" И показывает мне 1991 и 1990 года по 50 и 100. У стариков наверняка и такие по матрасам еще лежат.


Банки берут без проблем, но не все. Главное, чтобы купюра 1996 года не была слишком ветхая. Можно даже в одном отделении положить 1996, а в другом снять 2006 или синие, но если сумма большая, стоит помнить про финмониторинг.
У меня только проблема с Приватбанком. Они выдают купюры 1996 года сношенные, испорченные, испачканные. Такие купюры не берет ни один банк. Оставили жалобу в НБУ.
mailsiteline
 
Повідомлень: 15
З нами з: 07.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10975109761097710978>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3340, 3341, 3342
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33414 36485240
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лис, 2023 19:07
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1865 13027729
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 жов, 2023 21:12
Успіх
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22992849
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1686)
24.11.2023 19:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.