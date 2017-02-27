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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10975109761097710978

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 105
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
8%
8
37,00-37,50
12%
13
37,50-38,00
30%
31
38,00-38,50
25%
26
38,50-39,00
10%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
9%
9
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 19:53

  mailsiteline написав:У меня только проблема с Приватбанком. Они выдают купюры 1996 года сношенные, испорченные, испачканные. Такие купюры не берет ни один банк. Оставили жалобу в НБУ.
с приматом не дружу, а другие банки иногда пытаются такое всунуть. Самый наглый - сенс. На меня кричали кассир вместе с менеджером про постанову НБУ. В пиреусе вообще выбирать не дают. Спрашиваю можно ли заменить одну купюру, говорят нет. :shock: :shock: :shock: всмысле нет?!
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:50

vitaliiangel
как по мне, всё зависит от отделения-персонала + самого клиента = сенс брал купюры, которые не брали в обменках, а приват взял на 3месяца и то, шо не брал сенс и выдал новенькими купюрами.
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:53

  vitaliiangel написав:
  mailsiteline написав:У меня только проблема с Приватбанком. Они выдают купюры 1996 года сношенные, испорченные, испачканные. Такие купюры не берет ни один банк. Оставили жалобу в НБУ.
с приматом не дружу, а другие банки иногда пытаются такое всунуть. Самый наглый - сенс. На меня кричали кассир вместе с менеджером про постанову НБУ. В пиреусе вообще выбирать не дают. Спрашиваю можно ли заменить одну купюру, говорят нет. :shock: :shock: :shock: всмысле нет?!


так а зачем спрашиваете ? Делайте как они.
Просто безапелляционно говорите: "замените пожалуйста вот эту".

если не хотят - уже ваш черёд: отказываться или таки взять
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:01

  vitaliiangel написав:
  mailsiteline написав:У меня только проблема с Приватбанком. Они выдают купюры 1996 года сношенные, испорченные, испачканные. Такие купюры не берет ни один банк. Оставили жалобу в НБУ.
с приматом не дружу, а другие банки иногда пытаются такое всунуть. Самый наглый - сенс. На меня кричали кассир вместе с менеджером про постанову НБУ. В пиреусе вообще выбирать не дают. Спрашиваю можно ли заменить одну купюру, говорят нет. :shock: :shock: :shock: всмысле нет?!

Бачу що нічого не міняється. Хто мовчить тому можна віддати те що інші вже відмовилися брати
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:39

  yuri_m написав:
  lov2108 написав:Я позавчора в обміннику злив 1996 рік ....і сьогодні в сенсі відкупився на 50к

А какая вообще на текущий момент ситуация с 1996 и старее? Банки смотрю выдают такие купюры аж бегом. А брать тоже берут без проблем? Или чисто на депозит, чтобы потом получить более новыми? Соседка-пенсионерка сегодня подходила, спрашивала "сынок, вот у меня на черный день такие долиры есть, они еще хорошие?" И показывает мне 1991 и 1990 года по 50 и 100. У стариков наверняка и такие по матрасам еще лежат.

В мене купюри були нормальні. Обмінник прийняв без проблем але не по оптовому курсу. ПУМБ також без проблем взяв 1996 рік.
Стосовно купюр 1991 року, то тут є проблема. В мене були такі 100 долярів...довго мучався з ними.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:41

  vitaliiangel написав:
  mailsiteline написав:У меня только проблема с Приватбанком. Они выдают купюры 1996 года сношенные, испорченные, испачканные. Такие купюры не берет ни один банк. Оставили жалобу в НБУ.
с приматом не дружу, а другие банки иногда пытаются такое всунуть. Самый наглый - сенс. На меня кричали кассир вместе с менеджером про постанову НБУ. В пиреусе вообще выбирать не дают. Спрашиваю можно ли заменить одну купюру, говорят нет. :shock: :shock: :shock: всмысле нет?!

Незнаю...незнаю...у мене з сенсом питань не виникало. Завжди як замовляв, то привозили сині
lov2108
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