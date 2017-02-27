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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:50
vitaliiangel
как по мне, всё зависит от отделения-персонала + самого клиента = сенс брал купюры, которые не брали в обменках, а приват взял на 3месяца и то, шо не брал сенс и выдал новенькими купюрами.
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чик
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:53
так а зачем спрашиваете ? Делайте как они.
Просто безапелляционно говорите: "замените пожалуйста вот эту".
если не хотят - уже ваш черёд: отказываться или таки взять
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baraka
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:01
Бачу що нічого не міняється. Хто мовчить тому можна віддати те що інші вже відмовилися брати
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sens
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:39
yuri_m написав: lov2108 написав:
Я позавчора в обміннику злив 1996 рік ....і сьогодні в сенсі відкупився на 50к
А какая вообще на текущий момент ситуация с 1996 и старее? Банки смотрю выдают такие купюры аж бегом. А брать тоже берут без проблем? Или чисто на депозит, чтобы потом получить более новыми? Соседка-пенсионерка сегодня подходила, спрашивала "сынок, вот у меня на черный день такие долиры есть, они еще хорошие?" И показывает мне 1991 и 1990 года по 50 и 100. У стариков наверняка и такие по матрасам еще лежат.
В мене купюри були нормальні. Обмінник прийняв без проблем але не по оптовому курсу. ПУМБ також без проблем взяв 1996 рік.
Стосовно купюр 1991 року, то тут є проблема. В мене були такі 100 долярів...довго мучався з ними.
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lov2108
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:41
Незнаю...незнаю...у мене з сенсом питань не виникало. Завжди як замовляв, то привозили сині
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lov2108
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Додано: Суб 25 лис, 2023 19:13
vitaliiangel написав:
Самый наглый - сенс
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На меня кричали кассир вместе с менеджером про постанову НБУ
вообще выбирать не дают
заменить одну купюру, говорят нет
+100500
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flysoulfly
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