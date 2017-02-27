RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10975109761097710978

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 105
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
8%
8
37,00-37,50
12%
13
37,50-38,00
30%
31
38,00-38,50
25%
26
38,50-39,00
10%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
9%
9
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 19:53

  mailsiteline написав:У меня только проблема с Приватбанком. Они выдают купюры 1996 года сношенные, испорченные, испачканные. Такие купюры не берет ни один банк. Оставили жалобу в НБУ.
с приматом не дружу, а другие банки иногда пытаются такое всунуть. Самый наглый - сенс. На меня кричали кассир вместе с менеджером про постанову НБУ. В пиреусе вообще выбирать не дают. Спрашиваю можно ли заменить одну купюру, говорят нет. :shock: :shock: :shock: всмысле нет?!
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20732
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2314 раз.
Подякували: 3287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:50

vitaliiangel
как по мне, всё зависит от отделения-персонала + самого клиента = сенс брал купюры, которые не брали в обменках, а приват взял на 3месяца и то, шо не брал сенс и выдал новенькими купюрами.
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7382
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6321 раз.
Подякували: 1034 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:53

  vitaliiangel написав:
  mailsiteline написав:У меня только проблема с Приватбанком. Они выдают купюры 1996 года сношенные, испорченные, испачканные. Такие купюры не берет ни один банк. Оставили жалобу в НБУ.
с приматом не дружу, а другие банки иногда пытаются такое всунуть. Самый наглый - сенс. На меня кричали кассир вместе с менеджером про постанову НБУ. В пиреусе вообще выбирать не дают. Спрашиваю можно ли заменить одну купюру, говорят нет. :shock: :shock: :shock: всмысле нет?!


так а зачем спрашиваете ? Делайте как они.
Просто безапелляционно говорите: "замените пожалуйста вот эту".

если не хотят - уже ваш черёд: отказываться или таки взять
baraka
 
Повідомлень: 5359
З нами з: 09.10.12
Подякував: 865 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:01

  vitaliiangel написав:
  mailsiteline написав:У меня только проблема с Приватбанком. Они выдают купюры 1996 года сношенные, испорченные, испачканные. Такие купюры не берет ни один банк. Оставили жалобу в НБУ.
с приматом не дружу, а другие банки иногда пытаются такое всунуть. Самый наглый - сенс. На меня кричали кассир вместе с менеджером про постанову НБУ. В пиреусе вообще выбирать не дают. Спрашиваю можно ли заменить одну купюру, говорят нет. :shock: :shock: :shock: всмысле нет?!

Бачу що нічого не міняється. Хто мовчить тому можна віддати те що інші вже відмовилися брати
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14918
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:39

  yuri_m написав:
  lov2108 написав:Я позавчора в обміннику злив 1996 рік ....і сьогодні в сенсі відкупився на 50к

А какая вообще на текущий момент ситуация с 1996 и старее? Банки смотрю выдают такие купюры аж бегом. А брать тоже берут без проблем? Или чисто на депозит, чтобы потом получить более новыми? Соседка-пенсионерка сегодня подходила, спрашивала "сынок, вот у меня на черный день такие долиры есть, они еще хорошие?" И показывает мне 1991 и 1990 года по 50 и 100. У стариков наверняка и такие по матрасам еще лежат.

В мене купюри були нормальні. Обмінник прийняв без проблем але не по оптовому курсу. ПУМБ також без проблем взяв 1996 рік.
Стосовно купюр 1991 року, то тут є проблема. В мене були такі 100 долярів...довго мучався з ними.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2409
З нами з: 26.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:41

  vitaliiangel написав:
  mailsiteline написав:У меня только проблема с Приватбанком. Они выдают купюры 1996 года сношенные, испорченные, испачканные. Такие купюры не берет ни один банк. Оставили жалобу в НБУ.
с приматом не дружу, а другие банки иногда пытаются такое всунуть. Самый наглый - сенс. На меня кричали кассир вместе с менеджером про постанову НБУ. В пиреусе вообще выбирать не дают. Спрашиваю можно ли заменить одну купюру, говорят нет. :shock: :shock: :shock: всмысле нет?!

Незнаю...незнаю...у мене з сенсом питань не виникало. Завжди як замовляв, то привозили сині
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2409
З нами з: 26.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 19:13

  vitaliiangel написав: Самый наглый - сенс.
На меня кричали кассир вместе с менеджером про постанову НБУ

вообще выбирать не дают

заменить одну купюру, говорят нет


+100500
flysoulfly
 
Повідомлень: 3781
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1359 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:59

  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав: Самый наглый - сенс.
На меня кричали кассир вместе с менеджером про постанову НБУ

вообще выбирать не дают

заменить одну купюру, говорят нет


+100500

В будь-якому банку,коли тобі на касі видають все підряд,а ти вимагаєш замінити - касири включають мантру про НБУ і його інструкції, коли виявляєте свою незгоду, починаються реальні домовленості. Провожу таким касирам приклад на бмв 1996 року теж можна їздити але бмв 2017: стоїть дорожче , навіть через рік,а 1996- ні
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14918
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 21:02

  baraka написав:
  vitaliiangel написав:
  mailsiteline написав:У меня только проблема с Приватбанком. Они выдают купюры 1996 года сношенные, испорченные, испачканные. Такие купюры не берет ни один банк. Оставили жалобу в НБУ.
с приматом не дружу, а другие банки иногда пытаются такое всунуть. Самый наглый - сенс. На меня кричали кассир вместе с менеджером про постанову НБУ. В пиреусе вообще выбирать не дают. Спрашиваю можно ли заменить одну купюру, говорят нет. :shock: :shock: :shock: всмысле нет?!


так а зачем спрашиваете ? Делайте как они.
Просто безапелляционно говорите: "замените пожалуйста вот эту".

если не хотят - уже ваш черёд: отказываться или таки взять


вам выдают валюту после того как вы подписали все документы.
так что отказаться вы уже не сможете.
максимум - сделать операцию внесения денег на счет. но есть комиссия за зачисление то попандос.
истерить можно еще канеш )))
mephala
 
Повідомлень: 8737
З нами з: 07.04.14
Подякував: 320 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 21:18

  mephala написав:
  baraka написав:
  vitaliiangel написав:с приматом не дружу, а другие банки иногда пытаются такое всунуть. Самый наглый - сенс. На меня кричали кассир вместе с менеджером про постанову НБУ. В пиреусе вообще выбирать не дают. Спрашиваю можно ли заменить одну купюру, говорят нет. :shock: :shock: :shock: всмысле нет?!


так а зачем спрашиваете ? Делайте как они.
Просто безапелляционно говорите: "замените пожалуйста вот эту".

если не хотят - уже ваш черёд: отказываться или таки взять


вам выдают валюту после того как вы подписали все документы.
так что отказаться вы уже не сможете.
максимум - сделать операцию внесения денег на счет. но есть комиссия за зачисление то попандос.
истерить можно еще канеш )))

тому спочатку до касира, потім до операціоніста, не навпаки
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33215
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1555 раз.
Подякували: 2721 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 10975109761097710978
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3340, 3341, 3342
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33415 36491045
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лис, 2023 22:00
Amethyst
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1865 13029493
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 жов, 2023 21:12
Успіх
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22994986
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (391)
25.11.2023 21:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.