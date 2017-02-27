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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10976109771097810979

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 107
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
7%
8
37,00-37,50
13%
14
37,50-38,00
30%
32
38,00-38,50
24%
26
38,50-39,00
9%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 23:32

  Bobua написав:
  Zochan написав:
Дюрі-бачі написав:Давайте почнемо з малого: якщо НБУ таки захоче добити нашу економіку і не девальвує гривню хоча б до 40+ в грудні-січні. Ну що ж, доведеться признати Зебру правим.
Признаєм правим, якщо наступного року буде 34 :)





Китай, Іран і Росія, як пише Ходжес, поділяють зневагу до нинішнього міжнародного порядку, що ґрунтується на правилах, створеному після Другої світової війни. Вони бачать слабкість і використовують відсутність довіри та згуртованості у багатьох питаннях.

"Зараз Україна побоюється, що вона може стати наступною, кого покинуть, і на те є вагомі причини. Певний елемент американської політики, зокрема, праве крило Республіканської партії, вирішило виступити проти підтримки України, мабуть, з тієї простої причини, що їх внутрішньополітичні опоненти виступають за цю підтримку. Неймовірно бачити, як "Партія Рейгана" використовує тези Кремля та повертається спиною до України, яка бореться з російським окупантом", – йдеться у матеріалі.

Ходжес наголосив, що підтримка України, якщо знадобиться, навічно має бути "легким завданням" для будь-якого американця. Війна в Україні не якась "далека регіональна прикордонна суперечка" – процвітання Америки залежить від процвітання Європи, а процвітання Європи залежить від стабільності, безпеки та надійних ланцюжків постачання продовольства та енергії.

"Вищезгаданий заснований на правилах порядок перебуває під загрозою з боку Росії, і Україна є лінією фронту у захисті цього порядку", – написав він.

...

Він додав, що настав час Заходу знайти свою рішучість.

"Війна Росії проти України є результатом невдалого стримування з боку Заходу. Путін був упевнений, що, виходячи з нашої минулої історії та небажання твердо відповісти на його попередню агресію, ми не зможемо зробити нічого ефективного, тому він розпочав великомасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Якщо ми знову виявимо слабкість, ми, можливо, запросимо Китай здійснити аналогічний прорахунок, який може призвести до набагато гіршого конфлікту, ніж той, що відбувається зараз", – підсумував Бен Ходжес.



Ойой.
А “навічно” -- це ж який тоді буде курс? 8, 2 чи 1.5?
Зливати вже все по чому дадуть в онлайні і в овдп..??

1 к 1 и плавный ввод ЮСД как внутренней валюты, как в Пуэрто-рико.
Название на ценниках можно оставить старое - "гривна")
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 14:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

риторичне питання, чому НБУ тримає курс.

виникла така думка. не знаю, які плани по збільшенню ОВДП в 2023, аде на 2024 анонсовано близько 500 ярдів грн. це при тому, що наразі поточний рівень гривневих ОВДП 1,4 трлн грн, з яких 690 ярдів грн - це НБУ. тобто без НБУ ОВДП емітовано на суму 715 ярд грн, з яких 548 ярдів грн належить банкам (73% - держбанки).

й питання, за рахунок чого збираються забезпечити таке збільшення ОВДП? гадаю, це будуть банки, в першу чергу держбанки. й відповідно НБУ забезпечує типу привабливість гривневих інструментів.

схоже комусь з керівників в голову прийшла гарна ідея - в банківський системи надліквідність - давайте її всю в ОВДП. хоча як на мене дуже невдала ідея - ринковими засобами забезпечити таке зростання ОВДП неможливо - це буде або НБУ, або ще якась замаскована емісія
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 15:08

  Shaman написав:відповідно НБУ забезпечує типу привабливість гривневих інструментів.
  vitaliiangel написав:есть упорное ощущение что нац.банк хочет продавить рынок еще на 1 грн, очень активно загоняя народ в гривну.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 19:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Стоит ли покупать евро под депо на 3 месяца?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 19:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А вы не бойтесь этого укрепления (если оно конечно будет). НБУ - не карательный орган. Он хочет вам только добра. Не припоминаю таких истерик когда полетели с 28 на 42. Ну а теперь коррекция. Классика.
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 23:05

  Игорь написав:Не припоминаю таких истерик когда полетели с 28 на 42. Ну а теперь коррекция.

Потому что большинство считает "правильным" курс 42 (или 142 - тут мнения немного расходятся).
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 23:47

Starikan

А какой правильный курс? 8? )

Иногда как почитаешь ветку, и жалеешь что в гривнах не остался )
Andrey2512
 
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