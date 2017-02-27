Все одно краще чим влазити в ОВДП у євро
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лис, 2023 11:02
Додано: Пон 27 лис, 2023 11:27
Як там казав Гамлет у Подеревянського про питання які його турбують?
Пропоную вам альтернативну думку. Просту до не можливості.
Ось:
"Чому НБУ тримає курс?" - Відповідь БО МОЖЕ. Як не зможе (не буде що продавати) то й перестане.
Павло Казарін годину тому
Цитата: "Знаєте, що перше впадає в око, коли виїжджаєш до Європи після двадцяти місяців життя в країні, що воює?
Нічого."
А знаєте чому?
Цитата:"Все, що збирає сьогодні українська держава за допомогою податків та митних зборів, йде на армію. Усі інші статті видатків бюджету фінансують європейські та американські платники податків. І важливо пам'ятати, що наша реальність не застрахована від змін. Що раптом західний виборець проголосує за зміну підходів, то український тил відчує на собі війну набагато виразніше, ніж міг відчувати її досі."
З цього ми робимо один простий та елементарний Висновок!
НБУ не може НЕ! продавати. Бо це наші гроші на прожиття. І хто б що там не говорив про дії НБУ, то все нісенітниця.
Якщо член сім'ї який на заробітках передає в Україну гроші на прожиття сімї, то як би там не було, сім'я вимушена продавати (обмінювати) цю валюту щоб купити продукти, одяг, заплатити комуналку. Зараз весь цивілізований світ - це заробітчанин. А НБУ лише агант із обміну валюти.
Звичайно, багато хто хотів би, щоб при обміні цієї валюти було більше гривні, але всьому свій час... Не спішіть поперед батька в пекло (с).
Додано: Пон 27 лис, 2023 11:28
це якщо продати готівкове євро, і в депозит вкласти з обміном в євро, але в задачі нема всіх вхідних даних, тому можна робити лише припущення
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