Додано: Пон 27 лис, 2023 11:52

flyman написав: Realist написав: Звичайно, багато хто хотів би, щоб при обміні цієї валюти було більше гривні, але всьому свій час... Не спішіть поперед батька в пекло (с). Не спішіть поперед батька в пекло (с).

продає, поки є що продавати, але ж ЗВР не гумове продає, поки є що продавати, але ж ЗВР не гумове

Все вірно. В цьому і парадокс. Багато хто на цьому і більшість на сусідньому форумі хочуть жити в тилу без змін, але при тому вимагають від НБУ заощаджувати валюту на майбутнє (притримувати).Бо всі кошти які зараз "освоює" тил - це фактично донорські кошти.Ми живемо так як живемо, бо проїдаємо західну допомогу. І для того НБУ постійно потрібно продавати на МБ. Продавати багато.Якщо ми хочемо, щоб НБУ почав заощаджувати, то маємо бути готові доЦитата: "Давайте уявимо, що Захід зведе свою допомогу Києву до самих лише оборонних поставок. Обмежить дотації до українського бюджету. Зменшить кількість фінансової крові, яка щомісяця вливається в кровоносну систему української економіки. І що тоді?А тоді буде зростання податків та акцизів. Збільшення тарифів на електроенергію та на газ. Увімкнення друкарського верстата, інфляція. Фіксований валютний курс. Зменшення золотовалютних резервів та – як наслідок – чорний ринок валюти. Подорожчання імпорту. Паливо або зростає у ціні, або стає дефіцитом. До преміального споживання зашивають додаткові збори. Держава проводить жорстку ревізію статей видатків."Чи готові форумчани (мешканці) до таких змін. Чи як тільки вони відбудуться вони знову почнуть "плакатись" що їм знову так не підходить?