Shaman написав:риторичне питання, чому НБУ тримає курс.
виникла така думка. не знаю, які плани по збільшенню ОВДП в 2023, аде на 2024 анонсовано близько 500 ярдів грн. це при тому, що наразі поточний рівень гривневих ОВДП 1,4 трлн грн, з яких 690 ярдів грн - це НБУ. тобто без НБУ ОВДП емітовано на суму 715 ярд грн, з яких 548 ярдів грн належить банкам (73% - держбанки).
й питання, за рахунок чого збираються забезпечити таке збільшення ОВДП? гадаю, це будуть банки, в першу чергу держбанки. й відповідно НБУ забезпечує типу привабливість гривневих інструментів.
схоже комусь з керівників в голову прийшла гарна ідея - в банківський системи надліквідність - давайте її всю в ОВДП. хоча як на мене дуже невдала ідея - ринковими засобами забезпечити таке зростання ОВДП неможливо - це буде або НБУ, або ще якась замаскована емісія
Як там казав Гамлет у Подеревянського про питання які його турбують? Пропоную вам альтернативну думку. Просту до не можливості. Ось: "Чому НБУ тримає курс?" - Відповідь БО МОЖЕ. Як не зможе (не буде що продавати) то й перестане. Павло Казарін годину тому чудово написав (взагалі рекомендую систематично його читати) Цитата: "Знаєте, що перше впадає в око, коли виїжджаєш до Європи після двадцяти місяців життя в країні, що воює? Нічого." А знаєте чому? Цитата:"Все, що збирає сьогодні українська держава за допомогою податків та митних зборів, йде на армію. Усі інші статті видатків бюджету фінансують європейські та американські платники податків. І важливо пам'ятати, що наша реальність не застрахована від змін. Що раптом західний виборець проголосує за зміну підходів, то український тил відчує на собі війну набагато виразніше, ніж міг відчувати її досі."
З цього ми робимо один простий та елементарний Висновок! НБУ не може НЕ! продавати. Бо це наші гроші на прожиття. І хто б що там не говорив про дії НБУ, то все нісенітниця. Якщо член сім'ї який на заробітках передає в Україну гроші на прожиття сімї, то як би там не було, сім'я вимушена продавати (обмінювати) цю валюту щоб купити продукти, одяг, заплатити комуналку. Зараз весь цивілізований світ - це заробітчанин. А НБУ лише агант із обміну валюти. Звичайно, багато хто хотів би, щоб при обміні цієї валюти було більше гривні, але всьому свій час... Не спішіть поперед батька в пекло (с).
Shaman написав:риторичне питання, чому НБУ тримає курс.
виникла така думка. не знаю, які плани по збільшенню ОВДП в 2023, аде на 2024 анонсовано близько 500 ярдів грн. це при тому, що наразі поточний рівень гривневих ОВДП 1,4 трлн грн, з яких 690 ярдів грн - це НБУ. тобто без НБУ ОВДП емітовано на суму 715 ярд грн, з яких 548 ярдів грн належить банкам (73% - держбанки).
й питання, за рахунок чого збираються забезпечити таке збільшення ОВДП? гадаю, це будуть банки, в першу чергу держбанки. й відповідно НБУ забезпечує типу привабливість гривневих інструментів.
схоже комусь з керівників в голову прийшла гарна ідея - в банківський системи надліквідність - давайте її всю в ОВДП. хоча як на мене дуже невдала ідея - ринковими засобами забезпечити таке зростання ОВДП неможливо - це буде або НБУ, або ще якась замаскована емісія
Як там казав Гамлет у Подеревянського про питання які його турбують? Пропоную вам альтернативну думку. Просту до не можливості. Ось: "Чому НБУ тримає курс?" - Відповідь БО МОЖЕ. Як не зможе (не буде що продавати) то й перестане. Павло Казарін годину тому чудово написав (взагалі рекомендую систематично його читати) Цитата: "Знаєте, що перше впадає в око, коли виїжджаєш до Європи після двадцяти місяців життя в країні, що воює? Нічого." А знаєте чому? Цитата:"Все, що збирає сьогодні українська держава за допомогою податків та митних зборів, йде на армію. Усі інші статті видатків бюджету фінансують європейські та американські платники податків. І важливо пам'ятати, що наша реальність не застрахована від змін. Що раптом західний виборець проголосує за зміну підходів, то український тил відчує на собі війну набагато виразніше, ніж міг відчувати її досі."
З цього ми робимо один простий та елементарний Висновок! НБУ не може НЕ! продавати. Бо це наші гроші на прожиття. І хто б що там не говорив про дії НБУ, то все нісенітниця. Якщо член сім'ї який на заробітках передає в Україну гроші на прожиття сімї, то як би там не було, сім'я вимушена продавати (обмінювати) цю валюту щоб купити продукти, одяг, заплатити комуналку. Зараз весь цивілізований світ - це заробітчанин. А НБУ лише агант із обміну валюти. Звичайно, багато хто хотів би, щоб при обміні цієї валюти було більше гривні, але всьому свій час... Не спішіть поперед батька в пекло (с).
Realist написав:Звичайно, багато хто хотів би, щоб при обміні цієї валюти було більше гривні, але всьому свій час... Не спішіть поперед батька в пекло (с).
продає, поки є що продавати, але ж ЗВР не гумове
Все вірно. В цьому і парадокс. Багато хто на цьому і більшість на сусідньому форумі хочуть жити в тилу без змін, але при тому вимагають від НБУ заощаджувати валюту на майбутнє (притримувати). Це ж дві взаємовиключні дії. Бо всі кошти які зараз "освоює" тил - це фактично донорські кошти. Ми живемо так як живемо, бо проїдаємо західну допомогу. І для того НБУ постійно потрібно продавати на МБ. Продавати багато.
Якщо ми хочемо, щоб НБУ почав заощаджувати, то маємо бути готові до Цитата: "Давайте уявимо, що Захід зведе свою допомогу Києву до самих лише оборонних поставок. Обмежить дотації до українського бюджету. Зменшить кількість фінансової крові, яка щомісяця вливається в кровоносну систему української економіки. І що тоді? А тоді буде зростання податків та акцизів. Збільшення тарифів на електроенергію та на газ. Увімкнення друкарського верстата, інфляція. Фіксований валютний курс. Зменшення золотовалютних резервів та – як наслідок – чорний ринок валюти. Подорожчання імпорту. Паливо або зростає у ціні, або стає дефіцитом. До преміального споживання зашивають додаткові збори. Держава проводить жорстку ревізію статей видатків."
Чи готові форумчани (мешканці) до таких змін. Чи як тільки вони відбудуться вони знову почнуть "плакатись" що їм знову так не підходить?
Realist написав:НБУ не може НЕ! продавати. Бо це наші гроші на прожиття. І хто б що там не говорив про дії НБУ, то все нісенітниця
нестыковочка. Продавать можно по разному толкая курс вверх/вниз или не толкая. Самое логичное 3й вариант.
Бизнесам нужна предсказуемость. Вы закупили колёса по курсу 38 а через месяц конкурент их же закупит по 37 и будет иметь преимущества. Ладно был бы рынок, ну изменился курс, а так курс диктует НБУ своими продажами. Так что логика здесь явно другая.
Могу понять когда гривну ослабляют, чтобы сохранить резервы. Из 2х зол это меньшее. Но когда укрепляют за счёт резервов это нездоровая ситуация.
Realist написав:Звичайно, багато хто хотів би, щоб при обміні цієї валюти було більше гривні, але всьому свій час... Не спішіть поперед батька в пекло (с).
продає, поки є що продавати, але ж ЗВР не гумове
Все вірно. В цьому і парадокс. Багато хто на цьому і більшість на сусідньому форумі хочуть жити в тилу без змін, але при тому вимагають від НБУ заощаджувати валюту на майбутнє (притримувати). Це ж дві взаємовиключні дії. Бо всі кошти які зараз "освоює" тил - це фактично донорські кошти. Ми живемо так як живемо, бо проїдаємо західну допомогу. І для того НБУ постійно потрібно продавати на МБ. Продавати багато.
Якщо ми хочемо, щоб НБУ почав заощаджувати, то маємо бути готові до Цитата: "Давайте уявимо, що Захід зведе свою допомогу Києву до самих лише оборонних поставок. Обмежить дотації до українського бюджету. Зменшить кількість фінансової крові, яка щомісяця вливається в кровоносну систему української економіки. І що тоді? А тоді буде зростання податків та акцизів. Збільшення тарифів на електроенергію та на газ. Увімкнення друкарського верстата, інфляція. Фіксований валютний курс. Зменшення золотовалютних резервів та – як наслідок – чорний ринок валюти. Подорожчання імпорту. Паливо або зростає у ціні, або стає дефіцитом. До преміального споживання зашивають додаткові збори. Держава проводить жорстку ревізію статей видатків."
Чи готові форумчани (мешканці) до таких змін. Чи як тільки вони відбудуться вони знову почнуть "плакатись" що їм знову так не підходить?
більшость готова, за умови, що буде поганий мир замість поганої війни та відкриють кордони М1860
Realist написав:НБУ не може НЕ! продавати. Бо це наші гроші на прожиття. І хто б що там не говорив про дії НБУ, то все нісенітниця
нестыковочка. Продавать можно по разному толкая курс вверх/вниз или не толкая. Самое логичное 3й вариант.
Бизнесам нужна предсказуемость. Вы закупили колёса по курсу 38 а через месяц конкурент их же закупит по 37 и будет иметь преимущества. Ладно был бы рынок, ну изменился курс, а так курс диктует НБУ своими продажами. Так что логика здесь явно другая.
Могу понять когда гривну ослабляют, чтобы сохранить резервы. Из 2х зол это меньшее. Но когда укрепляют за счёт резервов это нездоровая ситуация.
А за рахунок чого фінансувати бюджет? Підняти податки? Надрукувати ще більше ОВДП? Чи може врізати його?
А що НБУ міг знати весно 2023, що зайде допоги стільки, що ЗВР поб"є рекорди? Голова тоді "порахував", якщо ВВП впав на 30%, то "для еквілібріума" девальвація має бути 30%. Я б не шукав чорної кішки в темному підвалі, особливо, якщо її там нема.
В мене є відкрите питання, чому не націоналізували під час ВС Мегабанк, Січ, Айбокс, Форвард...
Realist написав:НБУ не може НЕ! продавати. Бо це наші гроші на прожиття. І хто б що там не говорив про дії НБУ, то все нісенітниця
нестыковочка. Продавать можно по разному толкая курс вверх/вниз или не толкая. Самое логичное 3й вариант.
Бизнесам нужна предсказуемость. Вы закупили колёса по курсу 38 а через месяц конкурент их же закупит по 37 и будет иметь преимущества. Ладно был бы рынок, ну изменился курс, а так курс диктует НБУ своими продажами. Так что логика здесь явно другая.
Офіційне коливання валют менше 2%. В порівнянні із євро/долар - це смішно. Те що бізнес закладає в товар курс по 40 - це проблема, але точно не відповідальність НБУ. Зрештою ринок сам вирівнює перекоси.
vitaliiangel написав:Могу понять когда гривну ослабляют, чтобы сохранить резервы. Из 2х зол это меньшее. Но когда укрепляют за счёт резервов это нездоровая ситуация.
Зміцнення гривні - це не ціль, це наслідок того, що НБУ продає і продає доволі прозоро. Як тільки міжнародна допомога закінчиться і все (прозоро) піде в зворотний бік, знову будуть незадоволені?
Realist написав:Зміцнення гривні - це не ціль, це наслідок того, що НБУ продає і продає доволі прозоро.
а можно так же прозрачно продавать, но чуть чуть меньше? чтобы без укрепляжа. Это же не экспортёры заливают межбанк валютой, у них свои интересы, если им надо гривна будут лить хоть до 30. А нбу лить до 37 не обязательно. Укрепляж бьёт по экономике так же как и девал. Любая нестабильность бьёт.