RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10979109801098110982>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 108
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
7%
8
37,00-37,50
14%
15
37,50-38,00
30%
32
38,00-38,50
24%
26
38,50-39,00
9%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 13:26

  flyman написав:В мене є відкрите питання, чому не націоналізували під час ВС Мегабанк, Січ, Айбокс, Форвард...
то, что НБУ сделал тогда с Мегабанком, практически "главным харьковским" банком,- в момент, когда город в полуосаде под обстрелом практически прямой наводкой - это просто тянет на статью держзрада.
Вся коммунальная структура Харькова была завязана на Мегабанк. А сколько юрлиц потеряли там деньги, да в такой критический момент выживания...
Почему не национализировали? - а не было просьб "сохранить и подержать пока до лучших времен" от старых-добрых бизнес-партньоров, финансирующих армию агрессора.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 27 лис, 2023 13:37, всього редагувалось 2 разів.
flysoulfly
 
Повідомлень: 3790
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1362 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 13:27

  slonic32 написав:Чого ви скиглите? Зміцнення гривні - це офігенно круто.
Можна більше купити дешевого бакса.

От тільки продукти і все інше в ціні дорожчає,курс падає за 100 баксів менше купляєш. Всі ми розуміємо що гра з курсом це не для пересічних
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14942
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 13:30

  slonic32 написав:Чого ви скиглите? Зміцнення гривні - це офігенно круто.
Можна більше купити дешевого бакса.

вы сейчас на 300$ больше купите, а когда резервы сольются, даже 300$ купить не можете. Это как почку продать, сначала круто, а потом с этим жить.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20760
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2315 раз.
Подякували: 3291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 13:32

  vitaliiangel написав:
  slonic32 написав:Зміцнення гривні - це офігенно круто.
Можна більше купити дешевого бакса.
когда резервы сольются, даже 300$ купить не можете

этот армагеддец к 2030му ?
или еще папизже?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 27 лис, 2023 13:37, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
Повідомлень: 3790
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1362 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 13:37

  flysoulfly написав:этот армагеддец к 2030му ?
или еще папизже?

Сидит ворона на дереве .
Идёт мимо лиса и спрашивает:
- Чем, занимаешься?
- Да вот прикалываюсь,
- А можно мне с тобой?
- Нет проблем, залазь на сук.
Сидят вместе.
Идёт мимо волк, увидел их и спрашивает:
- Чем занимаетесь, подруги?
- Прикалываемся, -
- А можно мне с вами?
- Лезь на сук, чего уж там.
Идёт мимо медведь.
- Чем вы там занимаетесь?
- Прикалываемся.
- Ну и я с вами,

В конце концов сук не выдерживает и обламывается. Все падают.. И лишь одна ворона взлетает и каркает:
- К Р Р Р У Т О! Люблю приколы с обломами!
лить резервы ради укрепления гривны это прикол с обломом. Ворона - те кто в валюте. Но к тому времени многие уже сольются.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 лис, 2023 13:40, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20760
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2315 раз.
Подякували: 3291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 13:38

  flysoulfly написав:
  flyman написав:В мене є відкрите питання, чому не націоналізували під час ВС Мегабанк, Січ, Айбокс, Форвард...
то, что НБУ сделал тогда с Мегабанком, практически "главным харьковским" банком,- в момент, когда город в полуосаде под обстрелом практически прямой наводкой - это просто тянет на статью держзрада.
Вся коммунальная структура Харькова была завязана на Мегабанк. А сколько юрлиц потеряли там деньги, да в такой критический момент выживания...
Почему не национализировали? - а не было просьб от старых-добрых бизнес-партньоров, финансирующих армию агрессора.

С Мегабанком история еще круче, там не только деньги юрлиц пропали. Через этот банк шла вся коммуналка города, и горожане в значительной мере платили именно через него. Или через другие банки, но всё равно все платежи заходили в Мегабанк. Так вот когда этот банк "лопнули", то автоматом и платежи людей за период 15-20 дней до оглашения решения о ликвидации тупо ушли в никуда. Люди, идя навстречу родному городу в трудную минуту, платили за коммуналку, дабы поддержать инфраструктуру. Платили даже те, кто был в эвакуации и за границей. А в итоге деньги пропали, и у людей теперь висят долги! На обращение в НБУ и ликвидационную комиссию всем написали "вернем вам деньги в 6 очередь". То есть никогда...
yuri_m
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 25.11.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 862 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 13:56

  sens написав:,курс падає за 100 баксів менше купляєш.

Купуємо ми за гривню, а не долари.
slonic32
Аватар користувача
 
Повідомлень: 408
З нами з: 05.10.10
Подякував: 46 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 14:00

  flyman написав:
В мене є відкрите питання, чому не націоналізували під час ВС Мегабанк, Січ, Айбокс, Форвард...

Тому що це гівнобанки.
Платники податків не зобов'язані компенсувати втрати лохів-вкладників .
slonic32
Аватар користувача
 
Повідомлень: 408
З нами з: 05.10.10
Подякував: 46 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 14:07

  vitaliiangel написав:лить резервы ради укрепления гривны это прикол с обломом. Ворона - те кто в валюте. Но к тому времени многие уже сольются.

Ніхто нікого не змушує продавати долари. Додумайтесь їх ще у банк віднести))))
Просте правило: є вільна гривня, купуй валюту.
slonic32
Аватар користувача
 
Повідомлень: 408
З нами з: 05.10.10
Подякував: 46 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 14:11

  slonic32 написав:Просте правило: є вільна гривня, купуй валюту
свободная гривна генерирует доход 40-50% годовых а валюта генерирует грибок и плесень. Вы считаете умным отказаться от 40-50% годовых ради приобретения ещё 20 Куе валюты?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 лис, 2023 14:12, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20760
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2315 раз.
Подякували: 3291 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10979109801098110982>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: slonic32 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3341, 3342, 3343
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33420 36500035
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лис, 2023 10:34
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1865 13032936
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 жов, 2023 21:12
Успіх
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22998770
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10305)
27.11.2023 13:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.