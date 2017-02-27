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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лис, 2023 13:26
flyman написав:
В мене є відкрите питання, чому не націоналізували під час ВС Мегабанк, Січ, Айбокс, Форвард...
то, что НБУ сделал тогда
с Мегабанком, практически "главным харьковским" банком,- в момент, когда город в полуосаде под обстрелом практически прямой наводкой - это просто тянет на статью держзрада.
Вся коммунальная структура Харькова была завязана на Мегабанк. А сколько юрлиц потеряли там деньги, да в такой критический момент выживания...
Почему не национализировали? - а не было просьб "сохранить и подержать пока до лучших времен" от старых-добрых бизнес-партньоров, финансирующих армию агрессора.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 27 лис, 2023 13:37, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 13:27
slonic32 написав:
Чого ви скиглите? Зміцнення гривні - це офігенно круто.
Можна більше купити дешевого бакса.
От тільки продукти і все інше в ціні дорожчає,курс падає за 100 баксів менше купляєш. Всі ми розуміємо що гра з курсом це не для пересічних
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Додано: Пон 27 лис, 2023 13:30
slonic32 написав:
Чого ви скиглите? Зміцнення гривні - це офігенно круто.
Можна більше купити дешевого бакса.
вы сейчас на 300$ больше купите, а когда резервы сольются, даже 300$ купить не можете. Это как почку продать, сначала круто, а потом с этим жить.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 13:32
vitaliiangel написав: slonic32 написав:
Зміцнення гривні - це офігенно круто.
Можна більше купити дешевого бакса.
когда резервы сольются, даже 300$ купить не можете
этот армагеддец к 2030му ?
или еще папизже?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 27 лис, 2023 13:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 13:37
flysoulfly написав:
этот армагеддец к 2030му ?
или еще папизже?
Сидит ворона на дереве .
Идёт мимо лиса и спрашивает:
- Чем, занимаешься?
- Да вот прикалываюсь,
- А можно мне с тобой?
- Нет проблем, залазь на сук.
Сидят вместе.
Идёт мимо волк, увидел их и спрашивает:
- Чем занимаетесь, подруги?
- Прикалываемся, -
- А можно мне с вами?
- Лезь на сук, чего уж там.
Идёт мимо медведь.
- Чем вы там занимаетесь?
- Прикалываемся.
- Ну и я с вами,
В конце концов сук не выдерживает и обламывается. Все падают.. И лишь одна ворона взлетает и каркает:
- К Р Р Р У Т О! Люблю приколы с обломами!
лить резервы ради укрепления гривны это прикол с обломом. Ворона - те кто в валюте. Но к тому времени многие уже сольются.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 27 лис, 2023 13:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 13:38
flysoulfly написав: flyman написав:
В мене є відкрите питання, чому не націоналізували під час ВС Мегабанк, Січ, Айбокс, Форвард...
то, что НБУ сделал тогда
с Мегабанком, практически "главным харьковским" банком,- в момент, когда город в полуосаде под обстрелом практически прямой наводкой - это просто тянет на статью держзрада.
Вся коммунальная структура Харькова была завязана на Мегабанк. А сколько юрлиц потеряли там деньги, да в такой критический момент выживания...
Почему не национализировали? - а не было просьб от старых-добрых бизнес-партньоров, финансирующих армию агрессора.
С Мегабанком история еще круче, там не только деньги юрлиц пропали. Через этот банк шла вся коммуналка города, и горожане в значительной мере платили именно через него. Или через другие банки, но всё равно все платежи заходили в Мегабанк. Так вот когда этот банк "лопнули", то автоматом и платежи людей за период 15-20 дней до оглашения решения о ликвидации тупо ушли в никуда. Люди, идя навстречу родному городу в трудную минуту, платили за коммуналку, дабы поддержать инфраструктуру. Платили даже те, кто был в эвакуации и за границей. А в итоге деньги пропали, и у людей теперь висят долги! На обращение в НБУ и ликвидационную комиссию всем написали "вернем вам деньги в 6 очередь". То есть никогда...
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Додано: Пон 27 лис, 2023 13:56
sens написав:
,курс падає за 100 баксів менше купляєш.
Купуємо ми за гривню, а не долари.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 14:00
flyman написав:
В мене є відкрите питання, чому не націоналізували під час ВС Мегабанк, Січ, Айбокс, Форвард...
Тому що це гівнобанки.
Платники податків не зобов'язані компенсувати втрати лохів-вкладників .
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Додано: Пон 27 лис, 2023 14:07
vitaliiangel написав:
лить резервы ради укрепления гривны это прикол с обломом. Ворона - те кто в валюте. Но к тому времени многие уже сольются.
Ніхто нікого не змушує продавати долари. Додумайтесь їх ще у банк віднести))))
Просте правило: є вільна гривня, купуй валюту.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 14:11
slonic32 написав:
Просте правило: є вільна гривня, купуй валюту
свободная гривна генерирует доход 40-50% годовых а валюта генерирует грибок и плесень. Вы считаете умным отказаться от 40-50% годовых ради приобретения ещё 20 Куе валюты?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 27 лис, 2023 14:12, всього редагувалось 1 раз.
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