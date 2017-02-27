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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лис, 2023 14:12
slonic32 написав: sens написав:
,курс падає за 100 баксів менше купляєш.
Купуємо ми за гривню, а не долари.
добре, ви суть зрозуміли чи треба дописати ,що після обміну 100уо в липні ,можна було більше,чим коли продав в листопаді. Справді курс змінився. Мене особисто непокоїть як яйця Рєзнікова,коли під час окупації на 100 грн купляли ТРИ десятка яєць та курс був 42, а зараз міжбанк 36 ринковий продає по 37,75 а за сто гривень купити можна ДВА десятка яєць. Питання ще є?
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