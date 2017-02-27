|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лис, 2023 14:12
slonic32 написав: sens написав:
,курс падає за 100 баксів менше купляєш.
Купуємо ми за гривню, а не долари.
добре, ви суть зрозуміли чи треба дописати ,що після обміну 100уо в липні ,можна було більше,чим коли продав в листопаді. Справді курс змінився. Мене особисто непокоїть як яйця Рєзнікова,коли під час окупації на 100 грн купляли ТРИ десятка яєць та курс був 42, а зараз міжбанк 36 ринковий продає по 37,75 а за сто гривень купити можна ДВА десятка яєць. Питання ще є?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14949
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 815 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 27 лис, 2023 14:38
sens
Навіщо продавати валюту?
Що класного можна купити за гривню? Всі цінні речі продаються за євро-долари.
Гривня потрібна тільки для кіпівлі валюти і на дрібні витрати: пальне, їжа і т.д.
-
slonic32
-
-
- Повідомлень: 411
- З нами з: 05.10.10
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 27 лис, 2023 14:40
slonic32 написав:sens
Навіщо продавати валюту?
Що класного можна купити за гривню? Всі цінні речі продаються за євро-долари.
Гривня потрібна тільки для кіпівлі валюти і на дрібні витрати: пальне, їжа і т.д.
Ремонт, купівля авто,оплата навчання,відпочинок
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14949
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 815 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 27 лис, 2023 14:43
vitaliiangel написав: slonic32 написав:
Просте правило: є вільна гривня, купуй валюту
свободная гривна генерирует доход 40-50% годовых а валюта генерирует грибок и плесень. Вы считаете умным отказаться от 40-50% годовых ради приобретения ещё 20 Куе валюты?
Вона генерує такий шалений дохід завдяки своїй нестабільності. За це ми її і любимо.
Зрештою, Україна - країна необмежених можливостей і фантастичне місце для бізнесу тільки завдяки постійним економічним та політичним пертрубаціям!
Але заощадження я волію тримати у валюті.
-
slonic32
-
-
- Повідомлень: 411
- З нами з: 05.10.10
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 27 лис, 2023 14:45
sens написав: slonic32 написав:
Ремонт, купівля авто,оплата навчання,відпочинок
Ото ж! Я це і пишу.
Всі класні речі ми купуємо за долари, за гривню - всілякий дрібʼязок.
-
slonic32
-
-
- Повідомлень: 411
- З нами з: 05.10.10
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 27 лис, 2023 14:47
vitaliiangel
И смешно, и грустно.
Вся наша страна будто на суку, но мы не ворона 😂
Как на свободной гривна сгенерировать 40-50%? 😂
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 577
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лис, 2023 14:51
Andrey2512 написав:
Как на свободной гривна сгенерировать 40-50%?
высокими оборотами, например хлеб покупают каждый день, наценка 10%, имея в обороте относительно небольшую сумму можно 365 раз в году получить по 10%. Пример упрощенно-условный. На разных круасанах наценка больше 100%. На кофе из вендинговых автоматов 200%. 40-50% годовых это если скромненько, не рискуя.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20763
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2315 раз.
- Подякували: 3292 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лис, 2023 15:18
vitaliiangel написав:
высокими оборотами, например хлеб покупают каждый день, наценка 10%, имея в обороте относительно небольшую сумму можно 365 раз в году получить по 10%. Пример упрощенно-условный. На разных круасанах наценка больше 100%. На кофе из вендинговых автоматов 200%. 40-50% годовых это если скромненько, не рискуя.
Так красиво только на бумаге. На том же хлебе наценка 10% - но "грязными"! Минус доставка, хранение/коммуналка, зарплата продавцов, форс-мажор в виде черствого/плесневелого в остатках. И выйдет чистыми от силы 2-3% в месяц. С круассанами еще хуже ситуация: их не берут так много и постоянно, как хлеб. Оттого и наценка такая большая, плата за риски. Кофе из аппаратов: разбор хороший по сезону, летом одни убытки. Опять же надо сначала ввалить хорошо в сами аппараты. Плюс обслуживание регулярное и страховые суммы за вандализм.
Так что не всё так радужно. Где высокая доходность с единицы, там и высокие риски по потенциальным потерям. Чудес в бизнесе не бывает! Самые "рыбные места" давно забиты, тем более если вложения там нужны небольшие.
-
yuri_m
-
-
- Повідомлень: 1197
- З нами з: 25.11.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 863 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 27 лис, 2023 15:25
На прошедшей неделе ни тендерный, ни суточный рефинанс не выдавались и не возвращались.
Погашение 3-месячных депосертификатов составило 12.434 млрд. грн. (неделей ранее привлечение 9.006 млрд. грн.).
Привлечения на это неделе не было.
Были погашены, находившиеся на балансе НБУ, облигации на сумму 0.7 мпрд. грн.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 18.973 млрд. грн. (неделей ранее 26.339 млрд. грн.)
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 7.239 млрд. грн, (неделей ранее 35.345 млрд. грн)
Объемы изъятия гривны продолжают колебаться в соответствии с графиком привлечения в сертификаты.
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1387.261 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 518.012 млрд. грн. (неделей ранее 488.696 млрд. грн.)
Ликвидность колеблется вслед за объемами изъятия.
Расходы казначейства превысили доходы на 30.987 млрд. грн. (неделей ранее 6.451 млрд. грн.)
Без неожиданностей.
За неделю было инкассировано 1.338 млрд. грн. (неделей ранее обналичено 0.999 млрд. грн.)
Очередная смена направления потока наличных. Традиционно инкассация проходила в начале недели. Объемы ничем не примечательны.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 0,68;
Продал – 522,10.
Объем интервенций уменьшился на 200 млн. Если учесть оцененный примерно в эту же сумму всплеск спроса неделей ранее, получаются равные объемы. На протяжении недели интервенции также были равномерными. Не уверен, что именно это является целью НБУ, но стабильность объемов по мере привыкания к управляемой гибкости заметно повышается.
Очередная неделя, в итогах которой трудно найти что-то интересное. Все спокойно.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7253
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6205 раз.
- Подякували: 20379 раз.
-
- Профіль
-
117
67
33
2
Додано: Пон 27 лис, 2023 15:38
yuri_m написав:
Самые "рыбные места" давно забиты, тем более если вложения там нужны небольшие.
Ну навіщо ви розповідаєте 2+2 діточкам, які тілом дорослі, а думками в 90-хх роках, підліткова беззаперечність і розвиток не зазнав змін за десятки років.
Я би за такий примітивний флуд банив персонажів, но реальність інша.
Таке відчуття, що вже канікули і підлітки "які усе знають і розуміють" дорвалися до безлім інета.
По курсу, знизились капітально, наливають по 37.60, бери- не хочу.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12791
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 650 раз.
- Подякували: 3702 раз.
-
- Профіль
-
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33420
|36500364
|
Пон 27 лис, 2023 10:34
чик
|
|1865
|13033095
|
Чет 19 жов, 2023 21:12
Успіх
|
|7976
|22998923
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|