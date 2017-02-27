Додано: Пон 27 лис, 2023 15:25

На прошедшей неделе ни тендерный, ни суточный рефинанс не выдавались и не возвращались.



Погашение 3-месячных депосертификатов составило 12.434 млрд. грн. (неделей ранее привлечение 9.006 млрд. грн.).

Привлечения на это неделе не было.



Были погашены, находившиеся на балансе НБУ, облигации на сумму 0.7 мпрд. грн.



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 18.973 млрд. грн. (неделей ранее 26.339 млрд. грн.)



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 7.239 млрд. грн, (неделей ранее 35.345 млрд. грн)

Объемы изъятия гривны продолжают колебаться в соответствии с графиком привлечения в сертификаты.



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1387.261 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 518.012 млрд. грн. (неделей ранее 488.696 млрд. грн.)

Ликвидность колеблется вслед за объемами изъятия.



Расходы казначейства превысили доходы на 30.987 млрд. грн. (неделей ранее 6.451 млрд. грн.)

Без неожиданностей.



За неделю было инкассировано 1.338 млрд. грн. (неделей ранее обналичено 0.999 млрд. грн.)

Очередная смена направления потока наличных. Традиционно инкассация проходила в начале недели. Объемы ничем не примечательны.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 0,68;

Продал – 522,10.

Объем интервенций уменьшился на 200 млн. Если учесть оцененный примерно в эту же сумму всплеск спроса неделей ранее, получаются равные объемы. На протяжении недели интервенции также были равномерными. Не уверен, что именно это является целью НБУ, но стабильность объемов по мере привыкания к управляемой гибкости заметно повышается.



Очередная неделя, в итогах которой трудно найти что-то интересное. Все спокойно.