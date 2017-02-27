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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лис, 2023 15:58
Шановний, ви про що? Та ще й на фінансовому форумі. І не соромно вам?
Погоджуюсь, що враховуючи витрати чистими на хлібі можна заробити 2-3%. Але не в місяць, а за один оберт (виробив-доставив в магазин/кіоск-збув-отримав кошти). Дохід в місяць це кількість обертів помножено на дохідність оберту. Саме тому із хлібом в ринковій економіці ніколи не буде проблем. А ще тому, що це товар із нееластичним попитом.
Саме тому, чим вища оборотність капіталу, тим менша маржа. І це, до речі, пояснює частково чому деякий наш бізнес не спішить знижувати ціни. Через війну у багатьох зросли терміни оборотності капіталу і відповідно це компенсується зростанням маржі.
Якщо екстраполювати дану інформацію на валютний ринок, то згадаємо як ДС згадував наскільки важливі для операторів валюто обміну оберти. Не маржа, а оберти. Бо саме на обертах "робляться гроші".
Додано: Пон 27 лис, 2023 16:00
я поэтому указал что пример условный, и не накладыватся на любую ситуацию. Суть примера ОБОРОТ. Даже 1% или 0,5% в день это больше 50% годовых.
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