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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10980109811098210983

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 108
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
7%
8
37,00-37,50
14%
15
37,50-38,00
30%
32
38,00-38,50
24%
26
38,50-39,00
9%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:41

Купляю по 37-45 , тільки рік 1996.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:58

  yuri_m написав:
  vitaliiangel написав:высокими оборотами, например хлеб покупают каждый день, наценка 10%, имея в обороте относительно небольшую сумму можно 365 раз в году получить по 10%. Пример упрощенно-условный. На разных круасанах наценка больше 100%. На кофе из вендинговых автоматов 200%. 40-50% годовых это если скромненько, не рискуя.

Так красиво только на бумаге. На том же хлебе наценка 10% - но "грязными"! Минус доставка, хранение/коммуналка, зарплата продавцов, форс-мажор в виде черствого/плесневелого в остатках. И выйдет чистыми от силы 2-3% в месяц.

Шановний, ви про що? Та ще й на фінансовому форумі. І не соромно вам?
Погоджуюсь, що враховуючи витрати чистими на хлібі можна заробити 2-3%. Але не в місяць, а за один оберт (виробив-доставив в магазин/кіоск-збув-отримав кошти). Дохід в місяць це кількість обертів помножено на дохідність оберту. Саме тому із хлібом в ринковій економіці ніколи не буде проблем. А ще тому, що це товар із нееластичним попитом.
Саме тому, чим вища оборотність капіталу, тим менша маржа. І це, до речі, пояснює частково чому деякий наш бізнес не спішить знижувати ціни. Через війну у багатьох зросли терміни оборотності капіталу і відповідно це компенсується зростанням маржі.

Якщо екстраполювати дану інформацію на валютний ринок, то згадаємо як ДС згадував наскільки важливі для операторів валюто обміну оберти. Не маржа, а оберти. Бо саме на обертах "робляться гроші".
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 16:00

  yuri_m написав:Минус доставка, хранение/коммуналка, зарплата продавцов, форс-мажор в виде черствого/плесневелого в остатках. И выйдет чистыми от силы 2-3% в месяц.
я поэтому указал что пример условный, и не накладыватся на любую ситуацию. Суть примера ОБОРОТ. Даже 1% или 0,5% в день это больше 50% годовых.
vitaliiangel
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