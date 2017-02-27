Додано: Пон 27 лис, 2023 16:41

Realist написав: НБУ не може НЕ! продавати. Бо це наші гроші на прожиття. І хто б що там не говорив про дії НБУ, то все нісенітниця. НБУ не може НЕ! продавати. Бо це наші гроші на прожиття. І хто б що там не говорив про дії НБУ, то все нісенітниця.

Realist написав: Як в умовах війни запустити гривню саме в економіку (а не на банківські рахунки) для того, щоб вона працювала над створенням доданої вартості та на ріст ВВП? Як в умовах війни запустити гривню саме в економіку (а не на банківські рахунки) для того, щоб вона працювала над створенням доданої вартості та на ріст ВВП?

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з....................27.11.2023...........28.11.2023дата розрахунку...................24.11.2023............27.11.2023Євро......................................39,3580.................39,6579Долар США...........................36,0487....................+0.47%Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0027.11.2023.......................36,1775Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.0918) +0.29%Справочный курс оказался почти на 13 копеек выше действующего официального.Это стало следствием как пятничного хулиганства Рыжика, в результате которого котировки закрытия оказались много выше установленного официального курса, так и текущего повышенного спроса, спровоцировавшего текущий рост.Днем, похоже, рост был остановлен, но и утреннего хватило, чтобы официальный курс прибавил еще 4 копейки. Похоже, активная торговля сегодня продолжалась достаточно долго.Информации об оборотах сегодня нет совсем, но по косвенным признакам можно предположить, что они были выше обычных.Итоговый прирост официального курса составил 16.9 копейки.Гривна сегодня оказалась динамичнее, чем евро, что бывает нечасто.Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 103.63)После 15 в пятницу начался очередной этап снижения. Сначала резко, а потом медленно, но уверенно..............................................Это не только на жизнь, но и опосредованно и на оборону. Чем больше обороты в гражданском бизнесе, тем больше налогов, которые полностью идут на армию.Именно такое разделение расходов не только избавляет нас от необходимости затягивать пояса, но и делает это нецелесообразным. Ситуация достаточно уникальна и противоречит всему опыту известных нам войн.Я не хотел спешить с выводами, но повод хорош. В последнем отчете НБУ о резервах я заметил очень близкие объемы внешних поступлений и интервенций. Надо будет еще пару месяцев понаблюдать, но нельзя исключить, что такое равновесие и является конечной целью нынешней курсовой политики.Я даже рискну высказать конспирологическую теорию, что мне обычно не свойственно, что на необходимость использования средств по назначению, а не накапливания их в резервах, могли намекнуть доноры. Если это так, то НБУ вдвойне не может не продавать, ибо перестанут давать.Работа гривны в экономике характеризуется скоростью ее перетекания с одних счетов на другие. В банковской системе она все равно остается, если это не серая экономика с налом. Естественно, над решением проблемы думают. Увеличение продажи валюты - один из методов. Но тут не все можно урегулировать монетарными инструментами.