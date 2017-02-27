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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лис, 2023 15:58
Шановний, ви про що? Та ще й на фінансовому форумі. І не соромно вам?
Погоджуюсь, що враховуючи витрати чистими на хлібі можна заробити 2-3%. Але не в місяць, а за один оберт (виробив-доставив в магазин/кіоск-збув-отримав кошти). Дохід в місяць це кількість обертів помножено на дохідність оберту. Саме тому із хлібом в ринковій економіці ніколи не буде проблем. А ще тому, що це товар із нееластичним попитом.
Саме тому, чим вища оборотність капіталу, тим менша маржа. І це, до речі, пояснює частково чому деякий наш бізнес не спішить знижувати ціни. Через війну у багатьох зросли терміни оборотності капіталу і відповідно це компенсується зростанням маржі.
Якщо екстраполювати дану інформацію на валютний ринок, то згадаємо як ДС згадував наскільки важливі для операторів валюто обміну оберти. Не маржа, а оберти. Бо саме на обертах "робляться гроші".
Додано: Пон 27 лис, 2023 16:00
я поэтому указал что пример условный, и не накладыватся на любую ситуацию. При желании можно и в минус работать. Суть примера ОБОРОТ. Даже 1% или 0,5% в день это больше 50% годовых.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 лис, 2023 16:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 лис, 2023 16:15
Цікаво чи хтось мудрує над способами та методами як розірвати це чарівне коло про ліквідність та її надлишкове вилучення? Як в умовах війни запустити гривню саме в економіку (а не на банківські рахунки) для того, щоб вона працювала над створенням доданої вартості та на ріст ВВП?
Додано: Пон 27 лис, 2023 16:23
Ріст ВВП в умовах війни і зовнішніх дотацій,це неймовірно.
Додано: Пон 27 лис, 2023 16:34
згадався недавній анекдот про зайця, валюту і обороти (купив за 1 продав за 1.2)
Додано: Пон 27 лис, 2023 16:36
лібералізація економіки, зменшення контролюючих органів, податків, спрощення звітності для дрібного бізнесу, мораторій на введення РРО на 10 років для підприємців із річним оборотом до 100Kєвро.
Додано: Пон 27 лис, 2023 16:41
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з....................27.11.2023...........28.11.2023
дата розрахунку...................24.11.2023............27.11.2023
Євро......................................39,3580.................39,6579
Долар США...........................36,0487.................36,2173...+0.47%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.11.2023.......................36,1775
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0950 (вчера 1.0918) +0.29%
Справочный курс оказался почти на 13 копеек выше действующего официального.
Это стало следствием как пятничного хулиганства Рыжика, в результате которого котировки закрытия оказались много выше установленного официального курса, так и текущего повышенного спроса, спровоцировавшего текущий рост.
Днем, похоже, рост был остановлен, но и утреннего хватило, чтобы официальный курс прибавил еще 4 копейки. Похоже, активная торговля сегодня продолжалась достаточно долго.
Информации об оборотах сегодня нет совсем, но по косвенным признакам можно предположить, что они были выше обычных.
Итоговый прирост официального курса составил 16.9 копейки.
Гривна сегодня оказалась динамичнее, чем евро, что бывает нечасто.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.26 (вчера 103.63)
После 15 в пятницу начался очередной этап снижения. Сначала резко, а потом медленно, но уверенно.
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Это не только на жизнь, но и опосредованно и на оборону. Чем больше обороты в гражданском бизнесе, тем больше налогов, которые полностью идут на армию.
Именно такое разделение расходов не только избавляет нас от необходимости затягивать пояса, но и делает это нецелесообразным. Ситуация достаточно уникальна и противоречит всему опыту известных нам войн.
Я не хотел спешить с выводами, но повод хорош. В последнем отчете НБУ о резервах я заметил очень близкие объемы внешних поступлений и интервенций. Надо будет еще пару месяцев понаблюдать, но нельзя исключить, что такое равновесие и является конечной целью нынешней курсовой политики.
Я даже рискну высказать конспирологическую теорию, что мне обычно не свойственно, что на необходимость использования средств по назначению, а не накапливания их в резервах, могли намекнуть доноры. Если это так, то НБУ вдвойне не может не продавать, ибо перестанут давать.
Работа гривны в экономике характеризуется скоростью ее перетекания с одних счетов на другие. В банковской системе она все равно остается, если это не серая экономика с налом. Естественно, над решением проблемы думают. Увеличение продажи валюты - один из методов. Но тут не все можно урегулировать монетарными инструментами.
Востаннє редагувалось Сибарит в Пон 27 лис, 2023 16:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 лис, 2023 16:45
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Таке працює тільки з висколіквідним товаром в якого нема термінів зберігання, наприклад з $. Торгівля хлібом - це постійна переробка на сухарі нерозпроданих залишків і боротьба з пацюками ...
стабільним держзамовленням, бажано чогось з високою додатковою вартістю і квотами на національне (почати б ще минулого року з дронів, мінометів, будівельної техніки для риття окопів)
Додано: Пон 27 лис, 2023 16:52
пример условный. конкретно по хлебу очень высокая конкуренция. Продать 100 булок - огромный оборот. Даже при наценке 5 грн на булке это 500 грн. с валютой другой прикол. цена хлеба не меняется каждый день, как курс. Валютчик купивший у меня доллары по 37,76 сегодня их продает по 37,70. И хлебные лавки не грабят последние лет 80.
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