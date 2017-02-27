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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10981109821098310984

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 108
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
7%
8
37,00-37,50
14%
15
37,50-38,00
30%
32
38,00-38,50
24%
26
38,50-39,00
9%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 18:33

  Сибарит написав:Я даже рискну высказать конспирологическую теорию, что мне обычно не свойственно, что на необходимость использования средств по назначению, а не накапливания их в резервах, могли намекнуть доноры. Если это так, то НБУ вдвойне не может не продавать, ибо перестанут давать.

В таких випадках потрібно завжди запитувати: "А як би поступив ти якщо...?"
Для прикладу ти конґресмен-демократ. І твої виборці задають логічне питання. А для чого давати Україні ще грошей, якщо вони ще ті не використали і їхній ЗВР навіть більший ніж за мирного часу?
В кінці кінців, навіть захолустий держчиновник вам скаже. Якщо ти не використав (освоїв) виділений твоїй установі бюджет, значить на наступний рік отримаєш менше (стільки, скільки використав).
А вони кричать: "НБУ, продавай менше! Економ ЗВР! Бо ти "вбиваєш" експорт. Це не проблеми із логістикою "вбивають" експорт. Це не страйк польських перевізників та аграріїв які роками сидять на дотаціях ЄС та бояться їх втратити через нас "вбивають" експорт.
Я обома руками за вищий курс! Але краще нехай долар в Україні буде по 35-36 і буде стабільно продовжувати поступати міжнародна допомога, ніж долар в Україні буде по 40-45 і цієї допомоги (для прожиття а не на війну) не буде взагалі.
Бо я більш ніж впевнений, що ті переваги які отримає наш експорт (при курсі 40-45) не "нагодують" наших громадян та пенсіонерів. Така от логіка простого пересічного громадянина.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 18:52

  Realist написав:Але краще нехай долар в Україні буде по 35-36 і буде стабільно продовжувати поступати міжнародна допомога, ніж долар в Україні буде по 40-45 і цієї допомоги (для прожиття а не на війну) не буде взагалі.
Така от логіка простого пересічного громадянина.

Ваша логика напоминает хохму: "Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным".
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:02

  Dobrofey написав:
  Realist написав:Але краще нехай долар в Україні буде по 35-36 і буде стабільно продовжувати поступати міжнародна допомога, ніж долар в Україні буде по 40-45 і цієї допомоги (для прожиття а не на війну) не буде взагалі.
Така от логіка простого пересічного громадянина.

Ваша логика напоминает хохму: "Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным".

ви пане зовсім не логічні. Адже тут дехто хворіє через те, що гривня укріпляється.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:07

  Dobrofey написав:
  Realist написав:Але краще нехай долар в Україні буде по 35-36 і буде стабільно продовжувати поступати міжнародна допомога, ніж долар в Україні буде по 40-45 і цієї допомоги (для прожиття а не на війну) не буде взагалі.
Така от логіка простого пересічного громадянина.

Ваша логика напоминает хохму: "Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным".

знецінення гривні тільки добавить бомжів і люмпенів, але не підніме експорт в даних обставинах, чи при курсі 100 відкриється вільне судноплавство в Чорному морі та розкупоряться сухопутні логістичні коридори?
flyman
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