Сибарит написав:Я даже рискну высказать конспирологическую теорию, что мне обычно не свойственно, что на необходимость использования средств по назначению, а не накапливания их в резервах, могли намекнуть доноры. Если это так, то НБУ вдвойне не может не продавать, ибо перестанут давать.
В таких випадках потрібно завжди запитувати: "А як би поступив ти якщо...?" Для прикладу ти конґресмен-демократ. І твої виборці задають логічне питання. А для чого давати Україні ще грошей, якщо вони ще ті не використали і їхній ЗВР навіть більший ніж за мирного часу? В кінці кінців, навіть захолустий держчиновник вам скаже. Якщо ти не використав (освоїв) виділений твоїй установі бюджет, значить на наступний рік отримаєш менше (стільки, скільки використав). А вони кричать: "НБУ, продавай менше! Економ ЗВР! Бо ти "вбиваєш" експорт. Це не проблеми із логістикою "вбивають" експорт. Це не страйк польських перевізників та аграріїв які роками сидять на дотаціях ЄС та бояться їх втратити через нас "вбивають" експорт. Я обома руками за вищий курс! Але краще нехай долар в Україні буде по 35-36 і буде стабільно продовжувати поступати міжнародна допомога, ніж долар в Україні буде по 40-45 і цієї допомоги (для прожиття а не на війну) не буде взагалі. Бо я більш ніж впевнений, що ті переваги які отримає наш експорт (при курсі 40-45) не "нагодують" наших громадян та пенсіонерів. Така от логіка простого пересічного громадянина.
Realist написав:Але краще нехай долар в Україні буде по 35-36 і буде стабільно продовжувати поступати міжнародна допомога, ніж долар в Україні буде по 40-45 і цієї допомоги (для прожиття а не на війну) не буде взагалі. Така от логіка простого пересічного громадянина.
Ваша логика напоминает хохму: "Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным".
Realist написав:Але краще нехай долар в Україні буде по 35-36 і буде стабільно продовжувати поступати міжнародна допомога, ніж долар в Україні буде по 40-45 і цієї допомоги (для прожиття а не на війну) не буде взагалі. Така от логіка простого пересічного громадянина.
Ваша логика напоминает хохму: "Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным".
ви пане зовсім не логічні. Адже тут дехто хворіє через те, що гривня укріпляється.
Realist написав:Але краще нехай долар в Україні буде по 35-36 і буде стабільно продовжувати поступати міжнародна допомога, ніж долар в Україні буде по 40-45 і цієї допомоги (для прожиття а не на війну) не буде взагалі. Така от логіка простого пересічного громадянина.
Ваша логика напоминает хохму: "Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным".
знецінення гривні тільки добавить бомжів і люмпенів, але не підніме експорт в даних обставинах, чи при курсі 100 відкриється вільне судноплавство в Чорному морі та розкупоряться сухопутні логістичні коридори?
Игорь написав:А вы не бойтесь этого укрепления (если оно конечно будет). НБУ - не карательный орган. Он хочет вам только добра. Не припоминаю таких истерик когда полетели с 28 на 42. Ну а теперь коррекция. Классика.
Кожен від годин для народження самосознания і до деменції живе в країні звичайним нормальним життям - моніторить УкрДілінг, намагаючись спочатку спасти свої заощадження в надії не отримати збитки, а в результаті супер-рокування пробують вийти в «0», називаючи це прибутком. І так вже 30+ років, кожен рік поспіль. Думаю, не варто зменшувати заслуги ОЦОДУ, коли він по доброті забезпечує Цінову, Фінансову стабільність та Ефективні платіжні системи.
Прораб написав:Думаю, не варто зменшувати заслуги ОЦОДУ, коли він по доброті забезпечує Цінову, Фінансову стабільність та Ефективні платіжні системи.
цей термін із за парєбріка
Що допомагає включити мозок? Вісім простих порад
Фізичні вправи Навантажуйте пам'ять у русі Зарядіть мозок правильною їжею Дайте мозку перепочинок Ставте перед собою нові завдання Увімкніть музику Готуйтеся до іспитів уві сні Навчіться правильно прокидатися
тільки спочатку повинно бути: 1. закони і нормативи 2. експертне середовище 3. суди і тільки тоді 4. зменшувати контролюючі органи.
а то я знаю цих бізнесменів. їх борзоту можна тільки контролюючими органами збивати або судовими позовами на сотні тисяч гривен. а то і на мільйони. якщо зменшити контролюючі органи - то клієнти повинні мати важелі впливу на бізнес через суди.
flyman написав:податків, спрощення звітності для дрібного бізнесу, мораторій на введення РРО на 10 років для підприємців із річним оборотом до 100Kєвро.
спочатку повинно бути 1. нульова декларація. 2. тотальний контроль витрат всіх громадян країни для того щоб звіряти з задекларованими прибутками з яких сплачено податки і тільки тоді 3. зменшення податків, спрощення звітності для дрібного бізнесу, мораторій на введення РРО на 10 років для підприємців із річним оборотом до 100Kєвро.