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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10982109831098410985>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 108
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
7%
8
37,00-37,50
14%
15
37,50-38,00
30%
32
38,00-38,50
24%
26
38,50-39,00
9%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 18:33

  Сибарит написав:Я даже рискну высказать конспирологическую теорию, что мне обычно не свойственно, что на необходимость использования средств по назначению, а не накапливания их в резервах, могли намекнуть доноры. Если это так, то НБУ вдвойне не может не продавать, ибо перестанут давать.

В таких випадках потрібно завжди запитувати: "А як би поступив ти якщо...?"
Для прикладу ти конґресмен-демократ. І твої виборці задають логічне питання. А для чого давати Україні ще грошей, якщо вони ще ті не використали і їхній ЗВР навіть більший ніж за мирного часу?
В кінці кінців, навіть захолустий держчиновник вам скаже. Якщо ти не використав (освоїв) виділений твоїй установі бюджет, значить на наступний рік отримаєш менше (стільки, скільки використав).
А вони кричать: "НБУ, продавай менше! Економ ЗВР! Бо ти "вбиваєш" експорт. Це не проблеми із логістикою "вбивають" експорт. Це не страйк польських перевізників та аграріїв які роками сидять на дотаціях ЄС та бояться їх втратити через нас "вбивають" експорт.
Я обома руками за вищий курс! Але краще нехай долар в Україні буде по 35-36 і буде стабільно продовжувати поступати міжнародна допомога, ніж долар в Україні буде по 40-45 і цієї допомоги (для прожиття а не на війну) не буде взагалі.
Бо я більш ніж впевнений, що ті переваги які отримає наш експорт (при курсі 40-45) не "нагодують" наших громадян та пенсіонерів. Така от логіка простого пересічного громадянина.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 18:52

  Realist написав:Але краще нехай долар в Україні буде по 35-36 і буде стабільно продовжувати поступати міжнародна допомога, ніж долар в Україні буде по 40-45 і цієї допомоги (для прожиття а не на війну) не буде взагалі.
Така от логіка простого пересічного громадянина.

Ваша логика напоминает хохму: "Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным".
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:02

  Dobrofey написав:
  Realist написав:Але краще нехай долар в Україні буде по 35-36 і буде стабільно продовжувати поступати міжнародна допомога, ніж долар в Україні буде по 40-45 і цієї допомоги (для прожиття а не на війну) не буде взагалі.
Така от логіка простого пересічного громадянина.

Ваша логика напоминает хохму: "Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным".

ви пане зовсім не логічні. Адже тут дехто хворіє через те, що гривня укріпляється.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:07

  Dobrofey написав:
  Realist написав:Але краще нехай долар в Україні буде по 35-36 і буде стабільно продовжувати поступати міжнародна допомога, ніж долар в Україні буде по 40-45 і цієї допомоги (для прожиття а не на війну) не буде взагалі.
Така от логіка простого пересічного громадянина.

Ваша логика напоминает хохму: "Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным".

знецінення гривні тільки добавить бомжів і люмпенів, але не підніме експорт в даних обставинах, чи при курсі 100 відкриється вільне судноплавство в Чорному морі та розкупоряться сухопутні логістичні коридори?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:58

  Игорь написав:А вы не бойтесь этого укрепления (если оно конечно будет). НБУ - не карательный орган. Он хочет вам только добра. Не припоминаю таких истерик когда полетели с 28 на 42. Ну а теперь коррекция. Классика.

Кожен від годин для народження самосознания і до деменції живе в країні звичайним нормальним життям - моніторить УкрДілінг, намагаючись спочатку спасти свої заощадження в надії не отримати збитки, а в результаті супер-рокування пробують вийти в «0», називаючи це прибутком. І так вже 30+ років, кожен рік поспіль.
Думаю, не варто зменшувати заслуги ОЦОДУ, коли він по доброті забезпечує Цінову, Фінансову стабільність та Ефективні платіжні системи.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 20:11

  Прораб написав:Думаю, не варто зменшувати заслуги ОЦОДУ, коли він по доброті забезпечує Цінову, Фінансову стабільність та Ефективні платіжні системи.


цей термін із за парєбріка
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 20:15

  Yuri_61 написав:цей термін із за парєбріка
выпей таблетку
https://ukrstat.gov.ua/imf/arhiv/ocodu/ocodu2020_u.htm
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 20:16

  Yuri_61 написав:
  Прораб написав:Думаю, не варто зменшувати заслуги ОЦОДУ, коли він по доброті забезпечує Цінову, Фінансову стабільність та Ефективні платіжні системи.


цей термін із за парєбріка

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Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 20:23

  flyman написав:зменшення контролюючих органів

тільки спочатку повинно бути:
1. закони і нормативи
2. експертне середовище
3. суди
і тільки тоді
4. зменшувати контролюючі органи.

а то я знаю цих бізнесменів. їх борзоту можна тільки контролюючими органами збивати або судовими позовами на сотні тисяч гривен. а то і на мільйони. якщо зменшити контролюючі органи - то клієнти повинні мати важелі впливу на бізнес через суди.


  flyman написав:податків, спрощення звітності для дрібного бізнесу, мораторій на введення РРО на 10 років для підприємців із річним оборотом до 100Kєвро.

спочатку повинно бути
1. нульова декларація.
2. тотальний контроль витрат всіх громадян країни для того щоб звіряти з задекларованими прибутками з яких сплачено податки
і тільки тоді
3. зменшення податків, спрощення звітності для дрібного бізнесу, мораторій на введення РРО на 10 років для підприємців із річним оборотом до 100Kєвро.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 20:26

  mephala написав:тотальний контроль витрат всіх громадян країни для того щоб звіряти з задекларованими прибутками з яких сплачено податки
а если у меня в декларации миллионы, а из расхдов только красная рыба, это не будет подозрительно?
vitaliiangel
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