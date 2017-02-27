Shaman написав:риторичне питання, чому НБУ тримає курс.
виникла така думка. не знаю, які плани по збільшенню ОВДП в 2023, аде на 2024 анонсовано близько 500 ярдів грн. це при тому, що наразі поточний рівень гривневих ОВДП 1,4 трлн грн, з яких 690 ярдів грн - це НБУ. тобто без НБУ ОВДП емітовано на суму 715 ярд грн, з яких 548 ярдів грн належить банкам (73% - держбанки).
й питання, за рахунок чого збираються забезпечити таке збільшення ОВДП? гадаю, це будуть банки, в першу чергу держбанки. й відповідно НБУ забезпечує типу привабливість гривневих інструментів.
схоже комусь з керівників в голову прийшла гарна ідея - в банківський системи надліквідність - давайте її всю в ОВДП. хоча як на мене дуже невдала ідея - ринковими засобами забезпечити таке зростання ОВДП неможливо - це буде або НБУ, або ще якась замаскована емісія
Як там казав Гамлет у Подеревянського про питання які його турбують? Пропоную вам альтернативну думку. Просту до не можливості. Ось: "Чому НБУ тримає курс?" - Відповідь БО МОЖЕ. Як не зможе (не буде що продавати) то й перестане. ... Цитата:"Все, що збирає сьогодні українська держава за допомогою податків та митних зборів, йде на армію. Усі інші статті видатків бюджету фінансують європейські та американські платники податків. І важливо пам'ятати, що наша реальність не застрахована від змін. Що раптом західний виборець проголосує за зміну підходів, то український тил відчує на собі війну набагато виразніше, ніж міг відчувати її досі."
З цього ми робимо один простий та елементарний Висновок! НБУ не може НЕ! продавати. Бо це наші гроші на прожиття. І хто б що там не говорив про дії НБУ, то все нісенітниця. ...
я вже дискутував на цю тему з Zebra. гроші витрачає уряд, й наявність в нього гривні не залежить від продажу на міжбанку. в нас же був час, коли НБУ продавав менше валюти, а в уряді гроші були на витрати. Ба більше, уряд отримав гривню й ще під невитрачену допомогу.
Тобто - зростання ЗВР нічого не каже про те, витратив вже гроші уряд чи ні. от кому належить ЗВР - це каже, але цієї інфо я ніде не зустрічав. з того, що бачу - припускаю, що всі ЗВР на балансі НБУ, а в уряду на балансі гривні. треба подивитись або в балансі НБУ за 2023, або за 2022 рік
й може хтось колись врешті решт вгадає причину дій НБУ
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 27 лис, 2023 20:53, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:В мене є відкрите питання, чому не націоналізували під час ВС Мегабанк, Січ, Айбокс, Форвард...
то, что НБУ сделал тогда с Мегабанком, практически "главным харьковским" банком,- в момент, когда город в полуосаде под обстрелом практически прямой наводкой - это просто тянет на статью держзрада. Вся коммунальная структура Харькова была завязана на Мегабанк. А сколько юрлиц потеряли там деньги, да в такой критический момент выживания... Почему не национализировали? - а не было просьб от старых-добрых бизнес-партньоров, финансирующих армию агрессора.
С Мегабанком история еще круче, там не только деньги юрлиц пропали. Через этот банк шла вся коммуналка города, и горожане в значительной мере платили именно через него. Или через другие банки, но всё равно все платежи заходили в Мегабанк. Так вот когда этот банк "лопнули", то автоматом и платежи людей за период 15-20 дней до оглашения решения о ликвидации тупо ушли в никуда. Люди, идя навстречу родному городу в трудную минуту, платили за коммуналку, дабы поддержать инфраструктуру. Платили даже те, кто был в эвакуации и за границей. А в итоге деньги пропали, и у людей теперь висят долги! На обращение в НБУ и ликвидационную комиссию всем написали "вернем вам деньги в 6 очередь". То есть никогда...
Старші пацани писали – НБУ пухнастик.
п.с. Потрібно здати вічно синього, коли краще до кінця місяця, оракули?
Востаннє редагувалось копейка в Пон 27 лис, 2023 20:51, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит написав:Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 518.012 млрд. грн. (неделей ранее 488.696 млрд. грн.) Ликвидность колеблется вслед за объемами изъятия.
Цікаво чи хтось мудрує над способами та методами як розірвати це чарівне коло про ліквідність та її надлишкове вилучення? Як в умовах війни запустити гривню саме в економіку (а не на банківські рахунки) для того, щоб вона працювала над створенням доданої вартості та на ріст ВВП?
гроші на рахунках - це й є гроші в економіці. просто вони не завжди в тих, кому потрібні. самому аж цікаво, які галузі економіки накопичили стільки грошей.
один з варіантів - кредити з держгарантіями на військові ризики. а так основний стоп гривні в економіці - це військові ризики. ще варіант (вже писали) - держзамовлення
Shaman написав:самому аж цікаво, які галузі економіки накопичили стільки грошей
подскажу, замедлился мультипликатор. Некоторые отрасли перестали существовать (туризм например). Возможно с переселенцами переселились их сбережения и оборотные средства бизнесов, которые на новом месте не нашли применения. И выехавшие заграницу убеженцы оставили деньги тоже не в матрасах.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 лис, 2023 20:59, всього редагувалось 2 разів.
Andrey2512 написав:Как на свободной гривна сгенерировать 40-50%?
высокими оборотами, например хлеб покупают каждый день, наценка 10%, имея в обороте относительно небольшую сумму можно 365 раз в году получить по 10%. Пример упрощенно-условный. На разных круасанах наценка больше 100%. На кофе из вендинговых автоматов 200%. 40-50% годовых это если скромненько, не рискуя.
ти сам писав про ROI. ще важливо для правильного розрахунку прибутковості - скільки грошей вкладено
Shaman написав:який саме мультиплікатор ти маєш на увазі?
Мультипликатор Кейнса
Shaman написав:зменшення мультиплікатора призводить до зменшення грошей на рахунках
Кстати, рост ликвидности происходит не только за счет средств населения, но и за счет средств юрлиц. Объемы производства упали, инвестиции не осуществляются, у предприятий остаются свободные средства, потребность в дополнительных оборотных средствах сократилась. https://finance.liga.net/all/interview/ ... na-rojkova
ты видишь в этом абзаце рост мультипликатора? а рост ликвидности есть
Shaman написав:який саме мультиплікатор ти маєш на увазі?
Мультипликатор Кейнса
Shaman написав:зменшення мультиплікатора призводить до зменшення грошей на рахунках
Кстати, рост ликвидности происходит не только за счет средств населения, но и за счет средств юрлиц. Объемы производства упали, инвестиции не осуществляются, у предприятий остаются свободные средства, потребность в дополнительных оборотных средствах сократилась. https://finance.liga.net/all/interview/ ... na-rojkova
ты видишь в этом абзаце рост мультипликатора? а рост ликвидности есть
мультиплікатор Кейнса має опосередковане відношення до кількості грошей. я мав на увазі банківський мультиплікатор - чим він більший, тим більше грошова маса, й навпаки
у зростання ліквідності взагалі одне пояснення - емісія 2022. а банківський мультиплікатор зменшився. зараз за рахунок зростання ОВДП потроху збільшується.
й так був період, коли гроші спочатку зростали у фізичних осіб. але з якогось місяця залишки грошей у фізичних осіб перестали значно зростати, але стрімко стали зростати залишки у юридичних осіб - тобто фізики їх стали тратити набагато активніше, бо спочатку більшість грошей потрапляє до фізиків.